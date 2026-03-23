Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

Ngày 21/3/2026, Công an phường Định Công tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.V.A về việc bị một người đàn ông hành hung gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực Định Công Thượng, gây xôn xao dư luận địa phương bởi tính chất hung hãn của đối tượng.

Đối tượng Khuyến chặn xe, hành hung người phụ nữ trong ngõ nhỏ. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh hiện trường và triệu tập đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Khuyến.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đáng chú ý, giữa nạn nhân và đối tượng có mối quan hệ thân thích.

Đối tượng Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Nguyên nhân sự việc ban đầu được xác định xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Khuyến sau đó đã chủ động chặn xe chị V.A khi chị đang di chuyển trên đường, sau đó liên tiếp tát nhiều lần vào vùng đầu và mặt của nạn nhân, bất chấp sự can ngăn của người dân xung quanh.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Định Công tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.