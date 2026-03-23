Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

Thứ hai, 11:45 23/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại khu vực Định Công Thượng, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Ngày 21/3/2026, Công an phường Định Công tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.V.A về việc bị một người đàn ông hành hung gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực Định Công Thượng, gây xôn xao dư luận địa phương bởi tính chất hung hãn của đối tượng.

Hà Nội 2026: Danh tính đối tượng hành hung người thân tại Định Công - Ảnh 1.

Đối tượng Khuyến chặn xe, hành hung người phụ nữ trong ngõ nhỏ. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh hiện trường và triệu tập đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Khuyến.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đáng chú ý, giữa nạn nhân và đối tượng có mối quan hệ thân thích.

Hà Nội 2026: Danh tính đối tượng hành hung người thân tại Định Công - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Nguyên nhân sự việc ban đầu được xác định xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Khuyến sau đó đã chủ động chặn xe chị V.A khi chị đang di chuyển trên đường, sau đó liên tiếp tát nhiều lần vào vùng đầu và mặt của nạn nhân, bất chấp sự can ngăn của người dân xung quanh.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Định Công tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải

GĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.

GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

GĐXH - Bất chấp nguy hiểm để "thể hiện bản thân" bằng hành vi lạng lách, đánh võng dẫn đến tai nạn trên đường Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 8 đã bị Công an triệu tập cùng phụ huynh để xử lý.

Chỉ vì thói quen để điện thoại sạc hớ hênh ngoài thềm nhà khi đi ngủ trưa, anh N.H.A đã tạo cơ hội "vàng" cho Nguyễn Văn Đức thực hiện phi vụ trộm cắp chớp nhoáng.

P.N.H. không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay lại cảnh chạy xe và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nam thanh niên sinh năm 2006 bị phát hiện quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại trung tâm hành chính ở Tây Hồ.

GĐXH - Tự ý đăng tải thông tin rao bán các “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” tại các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) nhằm thu hút người mua, hai đối tượng tại Hà Nội đã bị lực lượng An ninh mạng triệu tập và xử phạt.

Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi can là người nước ngoài giết đồng hương ở khách sạn rồi tìm cách bỏ trốn. Nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.

Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.

GĐXH - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Nguyên Huy (SN 1995; ngụ tại phường Gia Định) – người hành hung nữ shipper hôm 15/3 để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

