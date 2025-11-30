'Hà Nội đêm không ngủ 2025': Hàng ngàn mặt hàng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân vùng bão

Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạch GĐXH - Thời điểm cuối năm, thị trường táo đỏ trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ngày càng nhiều.

Ngày cuối tuần, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội cho thấy, dịp này, gần 10 siêu thị, TTTM lớn như Central Retail, BRGMart, Co.opmart, Lotte Mart, Winmart, Pico… đồng loạt hưởng ứng, tạo nên một "lễ hội mua sắm xuyên đêm" đầy hấp dẫn cho người dân.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là mức giảm giá sâu chưa từng có.

Các chương trình khuyến mại áp dụng cả trực tiếp lẫn trực tuyến, chia theo hai khung giờ: Từ 17h đến 22h giảm tối thiểu 50%, và từ 22h đến 2h sáng – thời điểm "vàng" với mức giảm lên tới 100% cho nhiều nhóm hàng.

Video: Hàng hóa thiết yếu tại siêu thị Winmart đang áp dụng chương trình khuyến mại sâu.



Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp tham gia đã chủ động chuẩn bị lượng lớn hàng hóa, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và giá cả hợp lý.

Đây không chỉ là hoạt động kích cầu tiêu dùng mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người dân, đặc biệt là trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa bão nặng nề.

Trong số các đơn vị tham gia, Central Retail triển khai chương trình "ưu đãi sẻ chia - chung tay vượt lũ" tại hệ thống siêu thị GO! khu vực miền Trung như Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đà Lạt…

Tại hệ thống siêu thị GO!, nhiều sản phẩm thiết yếu có mức giá "chạm đáy" để hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau lũ.

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, hơn 1.000 mặt hàng gia dụng và may mặc được bán không lợi nhuận để hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau lũ. Nhiều sản phẩm thiết yếu có mức giá "chạm đáy" như: Ruột gối Nylon 42.000 đồng/chiếc; gối ôm Micro hoa 85.000 đồng; mền tuyết 139.000 đồng; mùng tự bung 119.000 đồng; khăn tắm cao cấp 59.000 đồng; combo dụng cụ vệ sinh 49.000 đồng; đèn phin đội đầu 65.000 đồng…

Bên cạnh đó, các mặt hàng cho học sinh như tập Vibook 6.500 đồng hay bút bi Thiên Long 15.000 đồng/túi cũng được giảm mạnh. Toàn bộ đều bán đúng giá gốc, góp phần giúp người dân vùng lũ tiếp cận hàng hóa thiết yếu với chi phí thấp nhất.

Song song với hoạt động nhân văn này, GO! còn chính thức mở chương trình ưu đãi lớn "Khai tiệc deal đặc biệt – Mùa lễ hội cuối năm", triển khai từ 20/11 đến 3/12. Đây là một trong những chương trình được người tiêu dùng mong chờ nhất dịp cuối năm khi hàng loạt sản phẩm từ tươi sống, chế biến sẵn đến hàng tiêu dùng đều giảm sâu.

Các doanh nghiệp bán lẻ đã tích cực hưởng ứng, triển khai đồng bộ từ nhận diện đến ưu đãi, góp phần lan tỏa thông điệp mua sắm có trách nhiệm và bền vững.

Ở nhóm tươi sống, nhiều sản phẩm ghi nhận mức giảm mạnh: Kiwi Zespri vàng còn 169.000 đồng/kg; Nho Shine Muscat 119.000 đồng/kg; mít cắt miếng 36.000 đồng/hộp; xà lách thủy canh VietGAP 10.000 đồng/bịch; ba chỉ heo đông lạnh 45.000 đồng/gói; cá hồi Coho cắt khúc 255.000 đồng/kg.

Những mức giá này giúp người dân dễ dàng chuẩn bị bữa ăn ngon – sạch – tiết kiệm trong mùa lễ hội.

Không chỉ triển khai các chương trình ưu đãi quy mô lớn, dịp này, Bộ Công Thương và Sở Công Thương còn đẩy mạnh nhiều chiến dịch kích cầu tiêu dùng như "Shopping Season 2025", "Tháng Tick Xanh Trách Nhiệm" và "Chạm Việt Nam – Nhận Tự Hào", nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Với sự vào cuộc của cơ quan quản lý cùng nỗ lực đồng hành của doanh nghiệp thông qua khuyến mại sâu, chương trình cộng đồng nhân văn và các giải pháp kích cầu trên diện rộng, "Hà Nội đêm không ngủ 2025" không chỉ tạo nên bầu không khí mua sắm sôi động mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia, hướng về đồng bào bão lũ trong thời điểm khó khăn.