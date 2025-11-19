Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên chọn mua những loại thực phẩm nào

Ghi nhận của phóng viên từ chuyên gia dinh dưỡng và ý kiến người tiêu dùng cho thấy có những nhóm thực phẩm mà chị em không nên bỏ qua.

Mãn kinh là giai đoạn tự nhiên khi chu kỳ kinh nguyệt kết thúc, kéo theo biến động mạnh về nội tiết. Đây cũng là thời điểm tăng nguy cơ loãng xương, bệnh tim mạch, tiểu đường, mất ngủ và rối loạn tâm trạng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm khoa học giúp giảm bốc hỏa, ổn định cân nặng và giữ sức khỏe xương – tim mạch. Tuy nhiên, không ít phụ nữ… lúng túng khi đứng giữa siêu thị với vô vàn lựa chọn.

6 nhóm thực phẩm phụ nữ mãn kinh nên ưu tiên khi mua sắm

Nhóm thực phẩm giàu canxi và vitamin D

Sữa, sữa chua, phô mai: Cung cấp canxi, vitamin D và protein – bộ ba then chốt giúp ngăn ngừa loãng xương. Cá mòi, sữa hạt tăng cường canxi: Giải pháp cho người không uống được sữa bò. Đây cũng là những loại thực phẩm có mức giá khá hợp lý nếu lựa chọn cách mua một lần dùng cả tháng.

Chị Lê Hồng (52 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) nói: "Tôi bị nhức mỏi người nhiều hơn từ khi mãn kinh. Mỗi lần đi siêu thị đều ghé quầy sữa trước, chọn mua loại sữa phù hợp với tuổi. Từ ngày uống đều sữa chua Hy Lạp, tôi thấy cơ thể đỡ mệt hơn rất nhiều".

Chị Lê Hồng (52 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) đi chọn mua sữa tốt cho tuổi mãn kinh ở siêu thị.

Thực phẩm giàu protein

Thịt nạc, thịt gà, cá: Giúp duy trì khối cơ – yếu tố suy giảm mạnh sau mãn kinh. Đây là nhóm thực phẩm phổ thông có giá dao động từ 90.000 – 150.000 đồng/kg tùy loại. Bên cạnh đó, các sản phẩm trứng, đậu phụ, các loại đậu là dòng đạm thực vật dễ tiêu, phù hợp phụ nữ trung niên. Có mức giá khá tốt: Trứng dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/chục tùy loại; Các loại đậu dao động từ 45.000- 55.000 đồng/kg.

Theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng gợi ý: phụ nữ tuổi mãn kinh nên nạp 1–1,2 g protein/kg cân nặng mỗi ngày.

Rau xanh lá đậm và trái cây tươi ít ngọt

Bổ sung chất xơ, vitamin C, K, magie, chất chống oxy hóa – giúp cải thiện tâm trạng, giảm lão hóa và giữ cân nặng ổn định. Chẳng hạn phụ nữ nên bỏ vào giỏ hàng của mình các loại cải bó xôi, súp lơ xanh, cải xoăn, quả mọng, cam, thanh long.

Chị Nguyễn Thu Lan (55 tuổi, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết: "Chọn mua thực phẩm phù hợp với độ tuổi là điều tối quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần bốc hỏa hoặc mất ngủ, tôi tăng cường rau xanh và trái cây. Ăn xong đầu óc nhẹ nhàng, hạn chế bốc hỏa hẳn".

Ngũ cốc nguyên hạt

Gồm gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám… Những loại ngũ cốc này giúp no lâu, giảm đường huyết và hạn chế tăng cân – vấn đề phổ biến ở phụ nữ mãn kinh.

Thực phẩm giàu omega-3

Không nhất thiết phải ăn quá nhiều và chọn loại thực phẩm quá đặt tiền. Chẳng hạn, các bà nội trợ chọn loại thực phẩm giàu omega-3 có giá rẻ như cá trích, hạt lanh, hạt chia, óc chó. Nếu có điều kiện tốt hơn có thể chọn mua cá hồi, cá ngừ… Omega-3 giúp giảm viêm, hỗ trợ tim mạch và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Rau xanh cũng là sản phẩm phụ nữ tuổi mãn kinh nên ưu tiên lựa chọn.

Một số lựa chọn hỗ trợ từ thảo dược tự nhiên

Thiên ma – giảm bốc hỏa. Một số nghiên cứu ghi nhận tác dụng, nhưng không phù hợp cho người có bệnh gan. Hạt lanh – giảm mồ hôi đêm, giàu lignans giúp cân bằng nội tiết.

Đậu nành giảm bốc hỏa, lợi ích nhờ phytoestrogen tự nhiên có trong loại đậu này.

Nhân sâm hỗ trợ tâm trạng vui vẻ, tỉnh táo. Có thể giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng. Tuy nhiên, với nhân sâm phụ nữ cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Lưu ý khi mua sắm cho phụ nữ mãn kinh

Chọn rau – trái cây đa màu sắc để bổ sung dưỡng chất phong phú. Hạn chế: đồ chiên rán, đồ uống nhiều đường, cà phê, rượu vì có thể làm nặng thêm bốc hỏa và rối loạn giấc ngủ. Ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến sẵn. Đọc kỹ thành phần đường – chất béo – natri trên nhãn hàng.

Giỏ hàng thông minh có thể giúp phụ nữ mãn kinh vượt qua giai đoạn chuyển tiếp này nhẹ nhàng hơn. Việc ưu tiên mua sữa giàu canxi, rau xanh, đạm tốt, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và omega-3 không chỉ giảm triệu chứng mà còn bảo vệ sức khỏe dài lâu. Quan trọng hơn cả, chị em nên lắng nghe cơ thể và lựa chọn thực phẩm phù hợp với riêng mình — vì mỗi người có một hành trình mãn kinh khác nhau.

Điều đặc biệt nữa là phụ nữ mãn kinh không cần kiêng khem quá mức, điều quan trọng là mua đúng thực phẩm, ăn đủ chất và đa dạng. Một giỏ hàng thông minh với với lựa chọn phù hợp có thể giúp chị em vượt qua giai đoạn chuyển tiếp này nhẹ nhàng hơn, sống khỏe và tự tin.