Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, những ngày gần đây, giá rau xanh tại Hà Nội liên tục tăng mạnh, nhiều loại tăng gấp rưỡi đến gấp đôi so với đầu tháng. Đơn cử như cà chua tăng đến 60.000 – 70.000 đồng/kg, hành lá 80.000 đồng/kg…
Các loại rau xanh khác như rau muống, cải thảo, mồng tơi, rau gia vị… cũng đều leo thang từng ngày, khiến chi tiêu của nhiều gia đình bị đội lên đáng kể.
Trước tình hình đó, không ít người dân Thủ đô đã buộc phải thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn. Đặc biệt là xu hướng chuyển sang siêu thị và đặt rau từ người thân ở quê.
Giá rau liên tục biến động khiến nhiều người đi chợ cảm thấy bị động và khó cân đối chi tiêu. Chị Trần Thu Trang (Hoàng Mai) chia sẻ: "Ngày nào cũng phải hỏi giá từng thứ. Có hôm sáng 20.000, chiều đã lên 25.000 đồng. Mua rau thôi mà thấy như đang 'đánh cược'".
Bởi vậy, thay vì phải chịu giá đắt đỏ, chị Trang đã quyết định chuyển hướng ưu tiêu mua rau xanh tại siêu thị để được hưởng mức giá ổn định theo ngày và yên tâm về nguồn gốc.
Chị Trang cho biết: "Nhà tôi ở Lĩnh Nam, đi siêu thị rất tiện mà đến chợ dân sinh cũng rất gần. Vì giá rau tăng nên hơn một tháng nay tôi đi siêu thị mua thực phẩm. Ở siêu thị, dù giá không rẻ hơn quá nhiều nhưng không bị tăng giá bất thường. Đặc biệt là nguồn hàng được kiểm soát chất lượng".
Xen kẽ với các đơn hàng ở siêu thị, chị Nguyễn Thị Hiền (ở Khu tập thể Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã đặt hàng rau trực tiếp từ người họ hàng ở quê Phú Thọ và nhờ vận chuyển lên Hà Nội theo tuần hoặc theo từng đợt.
Nhờ vậy, gia đình chị Hiền luôn có nguồn cung thực phẩm xanh, sạch. "Lý do là rau quê thường tươi, sạch, giá ổn định, thậm chí rẻ hơn đáng kể so với chợ. Bác tôi trông đủ loại rau theo mùa chỉ để cung cấp cho gia đình và người thân. Rau không phun thuốc. Tôi chỉ trả tiền ship và phụ cho bác tiền giống. Tính ra rẻ hơn đi chợ rất nhiều mà còn yên tâm hơn rất nhiều", chị Hiền cho hay.
Xen kẽ với các đơn hàng ở siêu thị, chị Nguyễn Thị Hiền (ở Khu tập thể Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã đặt hàng rau trực tiếp từ người họ hàng ở quê Phú Thọ và nhờ vận chuyển lên Hà Nội theo tuần hoặc theo từng đợt. Ảnh: NVCC
Tương tự, gia đình anh Tuấn ở quận Long Biên cũng chuyển sang sử dụng nguồn rau từ ông bà nội ở Thái Bình.
Anh Tuấn cho biết: "Từ khi rau ngoài chợ tăng quá cao, gia đình tôi nhờ ông bà gom rau nhà trồng rồi gửi xe khách lên. Một thùng đủ ăn cả tuần, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn".
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, thời gian gần đây, "phong trào" chuộng rau sạch, "rau nhà trồng" đang được đẩy mạnh trong các hội nhóm. Thậm chí một số nhóm cộng đồng dư dân, chợ cư dân trên mạng xã hội cũng xuất hiện dịch vụ gom hàng để người dân thành phố có thể mua chung rau quê với chi phí thấp hơn.
Xu hướng tìm đến nguồn cung "bao sạch" không chỉ xuất phát từ yếu tố giá cả, mà còn từ nhu cầu bảo vệ sức khỏe gia đình trước nguy cơ rau phun thuốc, rau tồn đọng sau mưa kéo dài.
Khi giá rau ngoài chợ còn nhiều biến động, việc chủ động nguồn thực phẩm từ quê hay từ siêu thị đang giúp các gia đình yên tâm hơn trong từng bữa ăn.
Trong bối cảnh bão giá, người tiêu dùng Thủ đô được dự báo sẽ còn tiếp tục chuyển dịch sang các kênh cung cấp thực phẩm ổn định, minh bạch và an toàn - những yếu tố quan trọng giúp họ giữ vững chất lượng bữa ăn gia đình.
