Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân
GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026
Kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam. Đây là quy định bắt buộc các ngân hàng phải thực thi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN.
Hai thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, ngoại trừ một số điều khoản có hiệu lực từ 1/1/2026.
Các ngân hàng đã đồng loạt khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ.
Khách hàng cần nhanh chóng liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật sang căn cước công dân gắn chip nhằm tránh gián đoạn các giao dịch ngân hàng.
Theo Thông tư 17, khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi thông tin sinh trắc học trùng khớp với dữ liệu lưu trong CCCD gắn chip, thẻ căn cước hoặc dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử mức độ cao. Trường hợp sử dụng CCCD không có chip, ngân hàng sẽ xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Còn Thông tư 18 nêu rõ trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt Nam, tổ chức phát hành yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận biết khách hàng gồm: Thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước, hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND).
Như vậy, theo quy định mới, hộ chiếu không còn được công nhận là giấy tờ hợp lệ để xác minh thông tin khách hàng. Việc xử lý dữ liệu cá nhân và chia sẻ thông tin cho bên thứ ba được thực hiện theo Thông tư 18 nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống gian lận và đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ thẻ.
Người dân cần làm gì để tránh gián đoạn giao dịch?
Theo đó, để tránh gián đoạn giao dịch, người dân cần chủ động liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc căn cước điện tử. Việc chuyển đổi này là bắt buộc, bởi từ thời điểm 1/1/2026 hệ thống ngân hàng sẽ chỉ cho phép giao dịch khi khách hàng đã hoàn tất xác thực danh tính và đối chiếu dữ liệu sinh trắc học.
Việc thay đổi này đánh dấu sự chấm dứt quy định trước đây tại Thông tư 48/2018, theo đó hộ chiếu còn hiệu lực vẫn được sử dụng trong nhiều giao dịch ngân hàng như rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.
Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ. Đây cũng là bước chuẩn hóa nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn giao dịch trong toàn hệ thống.
