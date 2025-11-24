Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân

Thứ hai, 15:00 24/11/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Cách bảo vệ người tiêu dùng khi ngân hàng dừng giao dịch bằng hộ chiếu từ 2026 - Ảnh 1.

Ngân hàng sẽ dừng chấp nhận hộ chiếu khi giao dịch từ 1/1/2026


Kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam. Đây là quy định bắt buộc các ngân hàng phải thực thi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN.

Hai thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, ngoại trừ một số điều khoản có hiệu lực từ 1/1/2026.

Các ngân hàng đã đồng loạt khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ.

Khách hàng cần nhanh chóng liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật sang căn cước công dân gắn chip nhằm tránh gián đoạn các giao dịch ngân hàng.

Theo Thông tư 17, khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi thông tin sinh trắc học trùng khớp với dữ liệu lưu trong CCCD gắn chip, thẻ căn cước hoặc dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử mức độ cao. Trường hợp sử dụng CCCD không có chip, ngân hàng sẽ xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Còn Thông tư 18 nêu rõ trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt Nam, tổ chức phát hành yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận biết khách hàng gồm: Thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước, hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND).

Như vậy, theo quy định mới, hộ chiếu không còn được công nhận là giấy tờ hợp lệ để xác minh thông tin khách hàng. Việc xử lý dữ liệu cá nhân và chia sẻ thông tin cho bên thứ ba được thực hiện theo Thông tư 18 nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống gian lận và đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ thẻ.

Người dân cần làm gì để tránh gián đoạn giao dịch?

Theo đó, để tránh gián đoạn giao dịch, người dân cần chủ động liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc căn cước điện tử. Việc chuyển đổi này là bắt buộc, bởi từ thời điểm 1/1/2026 hệ thống ngân hàng sẽ chỉ cho phép giao dịch khi khách hàng đã hoàn tất xác thực danh tính và đối chiếu dữ liệu sinh trắc học.

Việc thay đổi này đánh dấu sự chấm dứt quy định trước đây tại Thông tư 48/2018, theo đó hộ chiếu còn hiệu lực vẫn được sử dụng trong nhiều giao dịch ngân hàng như rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ. Đây cũng là bước chuẩn hóa nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn giao dịch trong toàn hệ thống.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngân hàng gây sốc khi lãi suất tiết kiệm 13 tháng vượt 8%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng gây sốc khi lãi suất tiết kiệm 13 tháng vượt 8%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Cùng chuyên mục

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), chủ cơ sở Royal Hostel, số 19 phố Hàng Cháo đang đối mặt sức ép lớn từ dư luận sau khi bị phản ánh không cho khách nhận phòng dù khách đã trả tiền cho 3 ngày lưu trú.

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Tối 14/11/2025, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025. Sự kiện đánh dấu ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, đồng thời truyền tải thông điệp tiêu dùng thông minh, an toàn và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.

Xem nhiều

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng
Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Bảo vệ người tiêu dùng
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Bảo vệ người tiêu dùng
Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top