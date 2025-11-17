Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

'Thắt lưng buộc bụng' để bữa ăn của con đủ chất

Thời gian qua, khi giá rau xanh tại Hà Nội tăng đến gấp 3 lần trước đó, chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) đã lên kế hoạch tính toán lại các bữa ăn của cả gia đình trong một ngày.

Chị Nhật cho biết, lương của chồng chủ yếu để chi trả tiền học cho 2 con và tiền thuê nhà mỗi tháng 7 triệu đồng, phần dư còn lại nếu có sẽ để tiết kiệm phòng lúc ốm đau. Riêng lương của chị khoảng 12 triệu đồng/tháng sẽ dùng cho chi tiêu sinh hoạt và đi chợ.

Với khoản thu nhập này, bữa cơm cho gia đình 4 người giờ trở thành một "bài toán" khó đối với chị Trang khi phải lựa chọn loại rau nào, món ăn nào có mức chi phù hợp lại vừa đủ dinh dưỡng.

Những món ăn yêu thích trước đây như gà rán, bò bít tết, cá hồi, sashimi… giờ được cắt giảm, hoặc chỉ còn có thể thưởng thức mỗi tháng một lần. Thay vào đó, các bữa cơm gia đình thường xoay quanh những loại rau củ có giá thấp hơn, kết hợp với các món canh, xào đơn giản.

Chị Nhật tâm sự: "Giờ đi chợ, với 60.000 đồng chỉ mua được ít rau và vài loại củ, phải cân nhắc từng thứ để bữa cơm vẫn đủ chất cho con. Có hôm đi chợ chiều, 20.000 đồng chỉ mua được 2 quả cà chua, thêm nắm hành nhỏ và ít gừng, ớt tươi. Nói chung thời điểm này đi chợ là phải lựa, rau củ nào giá tốt nhất thì mình ưu tiên cho vào thực đơn. Thực phẩm nào giá cao hơn, cứ cân đo đong đếm sao cho phù hợp với mức chi tiêu cho phép trong ngày".

Cũng vì để tiết kiệm hơn, gia đình chị Nhật đã thay đổi thói quen ăn sáng ở quán, thay vào đó, chị Nhật chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình.

Cũng theo chị Nhật, vì tổng thu nhập chi cho sinh hoạt gia đình chỉ gói gọn trong 12 triệu đồng nên nếu tháng nào khéo chi tiêu, chị sẽ có chút dư để mua mỹ phẩm, quần áo.

"Nghe giá là chỉ biết thở dài. Cố gắng tiết kiệm để vẫn đảm bảo chất cho con mà không vượt quá khả năng chi tiêu của mình", chị Nhật cho hay.

Sinh viên tăng thêm thu nhập để đảm bảo cuộc sống ở Thủ đô

Là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (23 tuổi, phường Cầu Giấy) đã quen với cảnh phải "liệu cơm gắp mắm" suốt nhiều năm học xa nhà. Mỗi tháng, chị được gia đình hỗ trợ 5 triệu đồng- mức đủ để chi trả tiền trọ, điện nước, đi lại; nhưng vì sinh hoạt ở Hà Nội ngày càng đắt đỏ, chị buộc phải ở ghép với một bạn khác để giảm gánh nặng chi phí.

"Tiền phòng, tiền điện nước, internet… đều tăng dần qua từng năm. Để đảm bảo thêm khoản phí học tập và chăm sóc bản thân, tôi phải đi làm thêm", chị Nguyệt chia sẻ. Thu nhập từ việc làm thêm cộng với số tiền bố mẹ gửi giúp chị xoay xở được cuộc sống, nhưng vẫn rất chật vật mỗi khi giá thực phẩm biến động.

Các tiểu thương tại nhiều chợ cũng cho biết, sức mua giảm rõ rệt. Người mua không dám mua nhiều, thậm chí có hôm chỉ hỏi giá rồi đi.

Trong tổng khoản tiền có được, sau khi trừ các chi phí cố định như phòng trọ, đi lại, mua đồ dùng cá nhân và một phần nhỏ dành cho mỹ phẩm, thời trang, mức tiền chị Nguyệt có thể dành cho ăn uống chỉ khoảng 60.000 đồng/ngày.

"Trước kia, với tổng tiền 120.000 đồng từ mức chung chi của bạn cùng phòng, chúng tôi có thể mua được thịt, trứng và đủ rau cho hai bữa. Nhưng giờ chỉ riêng rau đã chiếm gần nửa chừng ấy. Nhiều hôm đành phải bớt rau, thêm mì tôm hoặc ăn trứng, hoặc thịt băm rim hành để tiết kiệm", chị Nguyệt cho hay.

Không riêng sinh viên, nhiều công nhân, lao động tự do cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi đợt tăng giá rau bất ngờ.

Với những gia đình thu nhập thấp, việc cân đối lại từng bữa ăn trở thành nhiệm vụ buộc phải làm mỗi ngày. Rau xanh vốn là nguồn chất xơ chủ đạo trong mâm cơm Việt, nay bị "đẩy giá", khiến nhiều người phải thay đổi thói quen ăn uống: chuyển sang các loại củ rẻ hơn, mua rau muống trần qua ngày, hoặc tìm đến các cửa hàng siêu thị để mong có giá ổn định hơn dù không rẻ hơn bao nhiêu.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn, việc giá thực phẩm – đặc biệt là rau xanh tăng mạnh sau mưa bão không còn là chuyện hiếm. Nhưng với những người thu nhập thấp, mỗi đợt tăng giá lại trở thành một "bài kiểm tra sức chịu đựng" mới.

Họ buộc phải tính toán lại chi tiêu từng ngày, từng bữa, để đảm bảo duy trì được cuộc sống trong khi thu nhập không thay đổi.

