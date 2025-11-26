Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạch

Ngày 25/11, ghi nhận của phóng viên cho thấy, thời điểm đầu mùa Đông, thị trường táo đỏ cũng trở nên nhộn nhịp hơn nhờ niềm tin sản phẩm này có thể giúp người dùng bổ huyết, ấm cơ thể khi kết hợp với một số thành phần thảo dược khác.

Tuy nhiên, hiện nay, sản phẩm táo đỏ trên thị trường được bán với nhiều mức giá, dao động từ 119.000 đồng/kg đến hơn 300.000 đồng/kg, tùy theo kích thước.

Mặt hàng này đặc biệt bán chạy trên các nền trảng thương mại điện tử như Tiktok, Shopee…

Tuy nhiên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, táo đỏ nhập khẩu chính ngạch và hàng trôi nổi có sự khác biệt rõ rệt về bao bì, chất lượng và giá bán - điều mà người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý để tránh mua phải sản phẩm kém an toàn.

Cận cảnh sản phẩm táo đỏ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được bán trên thị trường, với trọng lượng 1kg/hộp, túi. Ảnh: Bảo Loan

Thứ nhất, bao bì và tem nhãn là điểm dễ nhận diện nhất khi hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thường được đóng gói thủ công với trọng lượng từ 500 gram đến 1kg. Trong khi sản phẩm nhập khẩu chính ngạch sẽ có đầy đủ tem nhãn phụ và mã QR code truy xuất nguồn gốc xuất xứ, thông tin đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm và thông tin lô hàng.

Trên tem nhãn phụ sẽ thể hiện sản phẩm được nhập khẩu từ đâu, có thời hạn sử dụng như thế nào, cách dùng và đơn vị nhập khẩu – phân phối – chịu trách nhiệm trên thị trường.

Ngoài ra, hàng không rõ nguồn gốc thường không có bao bì, chỉ đóng túi nilon hoặc bao bì in mờ nhạt, thiếu thông tin. Một số mẫu được dán mã QR nhưng không thể quét hoặc dẫn đến trang không hợp lệ.

Video: Cận cảnh sản phẩm táo đỏ nhập khẩu chính ngạch.

Thứ hai về hình thức bên ngoài: Táo đỏ nhập khẩu chính ngạch có màu sắc quả và kích thước quả đồng đều; màu sắc sáng hoặc đỏ đậm tự nhiên. Vỏ táo khô, không dính dầu, khi bóp nhẹ có độ đàn hồi nhất định.

Ngược lại, táo đỏ không rõ nguồn gốc thường có kích thước lẫn lộn, bề mặt nhăn nheo bất thường. Nhiều mẫu có lớp bóng lạ, được cho là dầu hoặc hóa chất bảo quản khiến tay dính khi cầm. Một số túi ghi nhận có quả bị ẩm, xuất hiện mốc trắng.

Cận cảnh sản phẩm táo đỏ là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng thật nhập khẩu chính ngạch có nhãn mác giống nhau.

Thứ ba, về giá bán: Nếu giá bán rẻ bất thường là dấu hiệu cần cảnh giác bởi do đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch và nhập khẩu, táo đỏ chính ngạch thường có giá từ 180.000 – 300.000 đồng/kg tùy loại.

Ngược lại, hàng không rõ nguồn gốc được bán tràn lan với mức giá chỉ từ 70.000 - 120.000 đồng/kg và chủ yếu xuất hiện tại chợ tạm, các điểm bán hàng online không cung cấp hóa đơn, chứng từ.

Bởi vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khuyến nghị người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có tem nhãn đầy đủ, mua tại siêu thị hoặc cửa hàng uy tín để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, người mua cũng nên ưu tiên hàng có mã truy xuất và yêu cầu hóa đơn khi cần thiết để tránh rủi ro về chất lượng.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.