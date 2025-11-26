Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch' GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Ngày 26/11, chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị An (phường Xuân Đài, tỉnh Phú Yên) cho biết sau mưa lũ, nhiều hộ nuôi thủy hải sản tại đây chịu ảnh hưởng nặng nề do tôm hùm bị xâm nhập mặn, môi trường nước thay đổi đột ngột.

Theo chị, tại các chợ cá ở Xuân Đài, tôm hùm được bán sỉ với giá rất thấp so với ngày thường. Từ mức hơn 1 triệu đồng/kg, nay giá chỉ còn 180.000 – 200.000 đồng/kg.

"Thiệt hại quá lớn, nhiều gia đình gần như phải 'xóa sổ' nghề nuôi tôm hùm", chị An cho hay.

Tại Hà Nội, tôm hùm được rao bán theo diện "giải cứu" với mức giá từ 250.000 đến hơn 400.000 đồng/kg, tùy kích thước. Trong khi trước đó, giá tôm hùm tại các chợ thủy sản luôn trên ngưỡng 900.000 đồng/kg.

Chính sự giảm sâu của tôm hùm lại vô tình làm nổi bật nghịch lý tại Hà Nội những ngày qua là giá rau xanh cao ngang giá hải sản.

Tại chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai), giá nhiều loại rau củ đã thiết lập mặt bằng mới như cà chua 45.000 đồng/kg, su hào 12.000 đồng/củ, bắp cải 22.000 – 30.000 đồng/kg, đỗ đũa 30.000 đồng/kg… Khi đưa về các chợ dân sinh, chợ cóc, giá bán lẻ bị đẩy lên cao gấp đôi, thậm chí tiệm cận gấp ba.

Tại chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai), giá nhiều loại rau củ đã thiết lập mặt bằng mới như cà chua 45.000 đồng/kg. Ảnh: Khánh Dương

Ghi nhận tại chợ dân cư Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân), cà chua có giá bán 70.000 đồng/kg, hành lá 87.000 đồng/kg, rau muống 30.000 đồng/kg.

Chị Trần Thị Thanh (35 tuổi, nhà B, tập thể Thanh Xuân Bắc) cho biết: "Giá rau quá đắt đỏ. Đi chợ chiều chỉ dám mua 13.000 đồng cà chua được 2 quả, 3.000 đồng hành lá được 3 cọng nhỏ. Chưa bao giờ tôi phải đo đếm từng bó rau, từng cọng hành như hiện nay".

Theo các tiểu thương, giá rau chưa thể hạ nhiệt do vùng trồng sau bão chưa kịp phục hồi, nguồn cung giảm mạnh. Bên cạnh đó, lượng lớn rau xanh được gom để cứu viện cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng, khiến thị trường Hà Nội càng thêm khan hiếm.

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương đã được yêu cầu triển khai nhóm giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khẩn trương thu gom thủy sản chết, xử lý chất thải, tiêu độc khử trùng; tiêu thoát nước ngập úng; Phối hợp quan trắc môi trường và đưa ra khuyến cáo kịp thời cho người nuôi; Thống kê chi tiết thiệt hại theo đối tượng nuôi, loại hình nuôi; tham mưu hỗ trợ người dân theo Nghị định 09/2025 về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; Khôi phục cơ sở vật chất, bổ sung đàn giống bố mẹ, lên kế hoạch cung ứng giống, thức ăn và vật tư thiết yếu. Hướng dẫn người dân tu sửa ao đầm, gia cố công trình phụ trợ, rà soát toàn bộ diện tích nuôi, đặc biệt tại vùng nuôi tôm hùm lồng bè trên biển. Kiểm soát chất lượng và điều tiết vật tư đầu vào; xử lý nghiêm hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

