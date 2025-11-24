Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc
GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.
Hiện phòng trưng bày các sản phẩm thật – giả do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức mở cửa từ nay đến hết ngày 25/11/2025.
Trong số hàng trăm mặt hàng được nhận diện tại đây, mặt hàng lê trái cây đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm bởi đây là mặt hàng vừa rẻ, mà tại thị trường trong nước đang có khá nhiều chủng loại lê khác nhau.
Bởi trên thị trường, tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người mua khó phân biệt đâu là hàng nhập khẩu chính ngạch.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện mặt hàng lê Hàn Quốc đang vào mùa. Lê Hàn Quốc chính ngạch luôn có tem nhãn tiếng Hàn dán trực tiếp trên từng quả, mã QR truy xuất được đơn vị trồng – đóng gói, kèm theo thùng carton in logo nhà cung cấp và thông tin xuất xứ đầy đủ.
Cận cảnh sản phẩm lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch (ảnh trên) và lê không rõ nguồn gốc xuất xứ/giả nguồn gốc xuất xứ (ảnh dưới).
Ngoài ra, vỏ lê Hàn Quốc có màu vàng nhẹ, đồng đều màu sắc, bề mặt mịn và chắc tay khi cầm. Khi cắt ra, ruột lê giòn, thơm nhẹ và nhiều nước.
Trong khi đó, lê trôi nổi thường có vỏ loang lổ, màu sắc có thể vàng đậm, hoặc vàng nâu sẵm, màu sắc không đồng nhất, đôi khi hơi xanh hoặc hơi sần sùi. Ruột lê có thể bở, vị nhạt hoặc chua gắt.
Cũng theo Cục QL&PTTTTN, sự chênh lệch giữa hai loại lê này chủ yếu nằm ở quy trình kiểm soát chất lượng. Lê nhập khẩu chính ngạch được kiểm dịch thực vật, bảo quản lạnh tiêu chuẩn và vận chuyển theo chuỗi lạnh liên tục. Trong khi đó, hàng trôi nổi có thể đi qua nhiều đầu mối, không kiểm soát nhiệt độ, dẫn đến giảm chất lượng và dễ hư hỏng.
Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín, kiểm tra kỹ tem nhãn, thông tin trên thùng, giá bán và có thể yêu cầu xem chứng từ nhập khẩu nếu cần. Việc nhận diện đúng không chỉ giúp lựa chọn sản phẩm an toàn mà còn hạn chế tình trạng gian lận thương mại đang ngày càng tinh vi trên thị trường trái cây nhập khẩu.
Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, các sạp hoa quả treo biển "lê Hàn Quốc 60.000 – 70.000 đồng/kg", thấp hơn gần một nửa so với giá tại siêu thị. Khi được hỏi về chứng từ nhập khẩu, hầu hết các tiểu thương không xuất trình được giấy tờ. Trên từng quả lê chỉ dán tem tròn nhỏ, không có thông tin tiếng Hàn hay mã truy xuất nguồn gốc.
Đại diện Cục Quản lý thị trường và Phát triển thị trường trong nước cho biết, thời điểm cuối năm là cao điểm hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường, đặc biệt với nhóm trái cây nhập khẩu. Người tiêu dùng được khuyến cáo nên ưu tiên mua tại các siêu thị, cửa hàng có uy tín, kiểm tra kỹ tem nhãn, thùng đựng và yêu cầu hóa đơn để đảm bảo quyền lợi khi có vấn đề phát sinh.
Việc nhận diện đúng lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch không chỉ giúp người tiêu dùng "tránh tiền mất – chất lượng giảm", mà còn góp phần hạn chế tình trạng gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hàng nhập khẩu chính hãng.
Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thânBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.
Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứBảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước
GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.
Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thườngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí MinhBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.
Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luậnBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), chủ cơ sở Royal Hostel, số 19 phố Hàng Cháo đang đối mặt sức ép lớn từ dư luận sau khi bị phản ánh không cho khách nhận phòng dù khách đã trả tiền cho 3 ngày lưu trú.
Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vữngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Tối 14/11/2025, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025. Sự kiện đánh dấu ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, đồng thời truyền tải thông điệp tiêu dùng thông minh, an toàn và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.
Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.