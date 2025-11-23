Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đang mở phòng trưng bày các sản phẩm thật – giả từ nay đến hết ngày 25/11/2025.

Trong số hàng trăm mặt hàng được nhận diện tại đây, nho sữa - loại trái cây vốn được mệnh danh là "nữ hoàng" bởi hương vị cao cấp và giá bán đắt đỏ, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng.

Bởi trên thị trường, tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người mua khó phân biệt đâu là hàng nhập khẩu chính ngạch.

Cận cảnh sản phẩm nho sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ (ảnh trên) và nho sữa nhập khẩu chính ngạch Hàn Quốc với mã QR code có thể truy xuất đến địa chỉ giới thiệu chi tiết về sản phẩm của đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm Evergood tại Hàn Quốc. Ảnh: Bảo Loan

Trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), ông Nguyễn Đức Lê - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là màu sắc: Hàng thật đậm và sắc nét hơn. Với trái cây, hàng thật có mã QR code để truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Lê, nho sữa (Shine Muscat) trở thành mặt hàng được nhiều gia đình ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, giòn và hương thơm nhẹ. Tuy nhiên, trên thị trường đang xuất hiện tình trạng nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Người tiêu dùng thông thái có thể phân biệt bằng mắt thường những dấu hiệu như:

Bao bì cũng là yếu tố dễ nhận biết: Nho Hàn Quốc luôn được đóng hộp hoặc khay cao cấp, màu sắc đồng bộ, tem phụ tiếng Việt ghi rõ xuất xứ "Korea". Mã vạch bắt đầu bằng 880 - mã quốc gia của Hàn Quốc. Ngược lại, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ có bao bì đa dạng, đôi khi chỉ là khay mỏng hoặc túi nilon không nhãn, tem mác không truy xuất được, thậm chí dùng mã vạch giả.

Cận cảnh sản phẩm nho sữa nhập khẩu chính ngạch, có mã QR code trên bao bì để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Bảo Loan

Về nguồn gốc và giấy tờ nhập khẩu: Nho sữa Hàn Quốc chính ngạch luôn đi kèm tem kiểm dịch của Cục Bảo vệ thực vật, mã QR truy xuất và giấy chứng nhận CO, CQ.

Các siêu thị lớn, cửa hàng trái cây nhập khẩu uy tín là những nơi thường nhập khẩu chính thức. Trong khi đó, nho sữa không có nguồn gốc, xuất xứ thường được bán dạng hàng xả, không tem kiểm dịch, không bao bì rõ ràng và thiếu hoàn toàn chứng từ truy xuất nguồn gốc.

Về hình dáng và màu sắc: nho sữa Hàn Quốc có quả tròn hoặc hơi oval, kích thước đều, màu xanh sáng hoặc xanh ngọc. Lớp phấn trắng tự nhiên phủ đều và khó bị bong. Cuống nho thường xanh, tươi và cứng. Trong khi đó, nho không rõ nguồn gốc thường có quả không đồng đều, màu xanh đậm hoặc ngả vàng, cuống nhanh nâu và chùm dễ rụng quả. Lớp phấn trên vỏ thường ít hoặc dễ mất do quá trình bảo quản và vận chuyển.

Ông Lê khuyến cáo, trong thời điểm thị trường trái cây nhập khẩu biến động, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng và mua tại cửa hàng uy tín để tránh mua nhầm nho đội lốt Hàn Quốc. Ảnh: Bảo Loan

Hương vị cũng khác biệt rõ rệt: Nho sữa Hàn Quốc có độ giòn cao, vị ngọt thanh và có hậu sữa đặc trưng. Ngược lại, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ thường ngọt gắt hơn, giòn kém và ít hậu thơm.

Yếu tố giá cả là dấu hiệu cuối cùng nhưng rất quan trọng. Nho sữa Hàn Quốc chính ngạch có giá từ 450.000 – 850.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Trong khi đó, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ thường dao động từ 150.000 – 260.000 đồng/kg, thậm chí là mức giá trên áp dụng với cả thùng 3-5kg.

Ông Lê khuyến cáo, trong thời điểm thị trường trái cây nhập khẩu biến động, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng và mua tại cửa hàng uy tín để tránh mua nhầm nho đội lốt Hàn Quốc.

Ông Lê cho biết, thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các nhãn hàng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và tài liệu hướng dẫn.

Đồng thời, hợp tác với doanh nghiệp công nghệ phát triển hệ thống dữ liệu lớn ứng dụng AI và blockchain trong truy xuất nguồn gốc.

