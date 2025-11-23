Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đang mở phòng trưng bày các sản phẩm thật – giả từ nay đến hết ngày 25/11/2025.
Trong số hàng trăm mặt hàng được nhận diện tại đây, nho sữa - loại trái cây vốn được mệnh danh là "nữ hoàng" bởi hương vị cao cấp và giá bán đắt đỏ, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng.
Bởi trên thị trường, tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người mua khó phân biệt đâu là hàng nhập khẩu chính ngạch.
Cận cảnh sản phẩm nho sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ (ảnh trên) và nho sữa nhập khẩu chính ngạch Hàn Quốc với mã QR code có thể truy xuất đến địa chỉ giới thiệu chi tiết về sản phẩm của đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm Evergood tại Hàn Quốc. Ảnh: Bảo Loan
Trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), ông Nguyễn Đức Lê - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là màu sắc: Hàng thật đậm và sắc nét hơn. Với trái cây, hàng thật có mã QR code để truy xuất nguồn gốc.
Theo ông Lê, nho sữa (Shine Muscat) trở thành mặt hàng được nhiều gia đình ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, giòn và hương thơm nhẹ. Tuy nhiên, trên thị trường đang xuất hiện tình trạng nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Người tiêu dùng thông thái có thể phân biệt bằng mắt thường những dấu hiệu như:
Bao bì cũng là yếu tố dễ nhận biết: Nho Hàn Quốc luôn được đóng hộp hoặc khay cao cấp, màu sắc đồng bộ, tem phụ tiếng Việt ghi rõ xuất xứ "Korea". Mã vạch bắt đầu bằng 880 - mã quốc gia của Hàn Quốc. Ngược lại, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ có bao bì đa dạng, đôi khi chỉ là khay mỏng hoặc túi nilon không nhãn, tem mác không truy xuất được, thậm chí dùng mã vạch giả.
Về nguồn gốc và giấy tờ nhập khẩu: Nho sữa Hàn Quốc chính ngạch luôn đi kèm tem kiểm dịch của Cục Bảo vệ thực vật, mã QR truy xuất và giấy chứng nhận CO, CQ.
Các siêu thị lớn, cửa hàng trái cây nhập khẩu uy tín là những nơi thường nhập khẩu chính thức. Trong khi đó, nho sữa không có nguồn gốc, xuất xứ thường được bán dạng hàng xả, không tem kiểm dịch, không bao bì rõ ràng và thiếu hoàn toàn chứng từ truy xuất nguồn gốc.
Về hình dáng và màu sắc: nho sữa Hàn Quốc có quả tròn hoặc hơi oval, kích thước đều, màu xanh sáng hoặc xanh ngọc. Lớp phấn trắng tự nhiên phủ đều và khó bị bong. Cuống nho thường xanh, tươi và cứng. Trong khi đó, nho không rõ nguồn gốc thường có quả không đồng đều, màu xanh đậm hoặc ngả vàng, cuống nhanh nâu và chùm dễ rụng quả. Lớp phấn trên vỏ thường ít hoặc dễ mất do quá trình bảo quản và vận chuyển.
Hương vị cũng khác biệt rõ rệt: Nho sữa Hàn Quốc có độ giòn cao, vị ngọt thanh và có hậu sữa đặc trưng. Ngược lại, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ thường ngọt gắt hơn, giòn kém và ít hậu thơm.
Yếu tố giá cả là dấu hiệu cuối cùng nhưng rất quan trọng. Nho sữa Hàn Quốc chính ngạch có giá từ 450.000 – 850.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Trong khi đó, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ thường dao động từ 150.000 – 260.000 đồng/kg, thậm chí là mức giá trên áp dụng với cả thùng 3-5kg.
Ông Lê khuyến cáo, trong thời điểm thị trường trái cây nhập khẩu biến động, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng và mua tại cửa hàng uy tín để tránh mua nhầm nho đội lốt Hàn Quốc.
Ông Lê cho biết, thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các nhãn hàng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và tài liệu hướng dẫn.
Đồng thời, hợp tác với doanh nghiệp công nghệ phát triển hệ thống dữ liệu lớn ứng dụng AI và blockchain trong truy xuất nguồn gốc.
Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thânBảo vệ người tiêu dùng - 47 phút trước
GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.
Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốcBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.
Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thườngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí MinhBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.
Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luậnBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), chủ cơ sở Royal Hostel, số 19 phố Hàng Cháo đang đối mặt sức ép lớn từ dư luận sau khi bị phản ánh không cho khách nhận phòng dù khách đã trả tiền cho 3 ngày lưu trú.
Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vữngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Tối 14/11/2025, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025. Sự kiện đánh dấu ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, đồng thời truyền tải thông điệp tiêu dùng thông minh, an toàn và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.
Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.