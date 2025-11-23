Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Chủ nhật, 17:04 23/11/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa Trung Quốc để Bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 1.Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đang mở phòng trưng bày các sản phẩm thật – giả từ nay đến hết ngày 25/11/2025.

Trong số hàng trăm mặt hàng được nhận diện tại đây, nho sữa - loại trái cây vốn được mệnh danh là "nữ hoàng" bởi hương vị cao cấp và giá bán đắt đỏ, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng.

Bởi trên thị trường, tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người mua khó phân biệt đâu là hàng nhập khẩu chính ngạch.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa Trung Quốc để Bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 2.
Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa Trung Quốc để Bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 3.

Cận cảnh sản phẩm nho sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ (ảnh trên) và nho sữa nhập khẩu chính ngạch Hàn Quốc với mã QR code có thể truy xuất đến địa chỉ giới thiệu chi tiết về sản phẩm của đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm Evergood tại Hàn Quốc. Ảnh: Bảo Loan

Trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), ông Nguyễn Đức Lê - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là màu sắc: Hàng thật đậm và sắc nét hơn. Với trái cây, hàng thật có mã QR code để truy xuất nguồn gốc. 

Theo ông Lê, nho sữa (Shine Muscat) trở thành mặt hàng được nhiều gia đình ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, giòn và hương thơm nhẹ. Tuy nhiên, trên thị trường đang xuất hiện tình trạng nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Người tiêu dùng thông thái có thể phân biệt bằng mắt thường những dấu hiệu như:

Bao bì cũng là yếu tố dễ nhận biết: Nho Hàn Quốc luôn được đóng hộp hoặc khay cao cấp, màu sắc đồng bộ, tem phụ tiếng Việt ghi rõ xuất xứ "Korea". Mã vạch bắt đầu bằng 880 - mã quốc gia của Hàn Quốc. Ngược lại, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ có bao bì đa dạng, đôi khi chỉ là khay mỏng hoặc túi nilon không nhãn, tem mác không truy xuất được, thậm chí dùng mã vạch giả.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa Trung Quốc để Bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 4.

Cận cảnh sản phẩm nho sữa nhập khẩu chính ngạch, có mã QR code trên bao bì để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Bảo Loan

Về nguồn gốc và giấy tờ nhập khẩu: Nho sữa Hàn Quốc chính ngạch luôn đi kèm tem kiểm dịch của Cục Bảo vệ thực vật, mã QR truy xuất và giấy chứng nhận CO, CQ.

Các siêu thị lớn, cửa hàng trái cây nhập khẩu uy tín là những nơi thường nhập khẩu chính thức. Trong khi đó, nho sữa không có nguồn gốc, xuất xứ thường được bán dạng hàng xả, không tem kiểm dịch, không bao bì rõ ràng và thiếu hoàn toàn chứng từ truy xuất nguồn gốc.

Về hình dáng và màu sắc: nho sữa Hàn Quốc có quả tròn hoặc hơi oval, kích thước đều, màu xanh sáng hoặc xanh ngọc. Lớp phấn trắng tự nhiên phủ đều và khó bị bong. Cuống nho thường xanh, tươi và cứng. Trong khi đó, nho không rõ nguồn gốc thường có quả không đồng đều, màu xanh đậm hoặc ngả vàng, cuống nhanh nâu và chùm dễ rụng quả. Lớp phấn trên vỏ thường ít hoặc dễ mất do quá trình bảo quản và vận chuyển.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa Trung Quốc để Bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 5.

Ông Lê khuyến cáo, trong thời điểm thị trường trái cây nhập khẩu biến động, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng và mua tại cửa hàng uy tín để tránh mua nhầm nho đội lốt Hàn Quốc. Ảnh: Bảo Loan

Hương vị cũng khác biệt rõ rệt: Nho sữa Hàn Quốc có độ giòn cao, vị ngọt thanh và có hậu sữa đặc trưng. Ngược lại, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ thường ngọt gắt hơn, giòn kém và ít hậu thơm.

Yếu tố giá cả là dấu hiệu cuối cùng nhưng rất quan trọng. Nho sữa Hàn Quốc chính ngạch có giá từ 450.000 – 850.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Trong khi đó, nho không rõ nguồn gốc, xuất xứ thường dao động từ 150.000 – 260.000 đồng/kg, thậm chí là mức giá trên áp dụng với cả thùng 3-5kg.

Ông Lê khuyến cáo, trong thời điểm thị trường trái cây nhập khẩu biến động, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng và mua tại cửa hàng uy tín để tránh mua nhầm nho đội lốt Hàn Quốc.

Ông Lê cho biết, thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các nhãn hàng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và tài liệu hướng dẫn.

Đồng thời, hợp tác với doanh nghiệp công nghệ phát triển hệ thống dữ liệu lớn ứng dụng AI và blockchain trong truy xuất nguồn gốc.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa Trung Quốc để Bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 7.Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa Trung Quốc để Bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 8.Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Cùng chuyên mục

Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân

Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân

Bảo vệ người tiêu dùng - 47 phút trước

GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), chủ cơ sở Royal Hostel, số 19 phố Hàng Cháo đang đối mặt sức ép lớn từ dư luận sau khi bị phản ánh không cho khách nhận phòng dù khách đã trả tiền cho 3 ngày lưu trú.

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Tối 14/11/2025, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025. Sự kiện đánh dấu ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, đồng thời truyền tải thông điệp tiêu dùng thông minh, an toàn và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.

Xem nhiều

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng
Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Bảo vệ người tiêu dùng
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Bảo vệ người tiêu dùng
Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top