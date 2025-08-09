Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm
TP Hà Nội đặt mục tiêu vào năm 2030, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức,...
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 228 ngày 8/8 về việc triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.
Theo UBND PT Hà Nội, kế hoạch nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi đảm bảo thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố, trong đó phấn đấu đến năm 2030 đạt được một số mục tiêu
Cụ thể, đến năm 2030, TP phấn đấu đạt 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố ban hành nghị quyết, kế hoạch và đầu tư ngân sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Trong đó có 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe; 100% người cao tuổi bị bệnh được khám và điều trị…
Đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi; người quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ưu tiên người có công với cách mạng, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.
Để thực hiện mục tiêu trên, TP Hà Nội sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Đồng thời củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.
Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
TP cũng triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế.
Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vuaĐời sống - 18 phút trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoàiXã hội - 43 phút trước
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?Xã hội - 44 phút trước
Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.
Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng TônXã hội - 51 phút trước
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Võ Chí Công từ ngày 8/8 đến ngày 31/8/2025.
Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâmXã hội - 53 phút trước
TP Hà Nội sẽ tổ chức vận hành thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình đến hết 31/12/2025.
Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giôngXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay (9/8), miền Bắc cao điểm nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ; chiều tối vẫn khả năng xuất hiện mưa giông.
Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thôngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, lái xe chỉ được điều khiển phương tiện đi trong một làn đường và thực hiện chuyển làn ở những nơi được phép. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT Hà Nội công khai số điện thoại đội trưởng các đơn vị để tiếp nhận phản ánh của người dân; Kiểm tra camera an ninh, gia đình thấy Mai lên xe ôm công nghệ rời đi, sau đó mất liên lạc.
Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển ĐôngThời sự - 12 giờ trước
Áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển chậm và sẽ mạnh lên với sức gió giật cấp 8, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực áp thấp nhiệt đới hoạt động đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếmĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?