Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 228 ngày 8/8 về việc triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND PT Hà Nội, kế hoạch nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi đảm bảo thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố, trong đó phấn đấu đến năm 2030 đạt được một số mục tiêu

Cụ thể, đến năm 2030, TP phấn đấu đạt 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố ban hành nghị quyết, kế hoạch và đầu tư ngân sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm từ 2030. Ảnh minh họa: H.Yến

Trong đó có 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe; 100% người cao tuổi bị bệnh được khám và điều trị…

Đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi; người quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ưu tiên người có công với cách mạng, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP Hà Nội sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đồng thời củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.

Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

TP cũng triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế.