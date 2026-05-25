Vinh danh học sinh dũng cảm cứu người khỏi đuối nước

Chiều 25/5, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Viết Hải Đăng trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và Bằng khen tặng cho em Chu Văn Tuấn Vũ (học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao bằng khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ.

Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 15/5, đang tắm tại bãi biển Rạng Đông (xã Yên Hòa), em Vũ phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, nguy hiểm đến tính mạng. Vũ nhanh chóng bơi ra khu vực dòng nước xiết, kịp thời tiếp cận và đưa cả hai em nhỏ vào bờ an toàn.

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Vũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đánh giá hành động dũng cảm cứu người của em Chu Văn Tuấn Vũ là tấm gương sáng về tinh thần vì cộng đồng. Hành động này không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp của thế hệ trẻ.

Việc kịp thời tuyên dương em Vũ cũng nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái cho các em học sinh.