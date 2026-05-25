Vinh danh học sinh dũng cảm cứu người khỏi đuối nước

Thứ hai, 21:42 25/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, không ngại nguy hiểm Vũ nhanh chóng bơi ra khu vực dòng nước xiết, kịp thời tiếp cận đưa cả hai vào bờ an toàn.

Chiều 25/5, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Viết Hải Đăng trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và Bằng khen tặng cho em Chu Văn Tuấn Vũ (học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao bằng khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ.

Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 15/5, đang tắm tại bãi biển Rạng Đông (xã Yên Hòa), em Vũ phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, nguy hiểm đến tính mạng. Vũ nhanh chóng bơi ra khu vực dòng nước xiết, kịp thời tiếp cận và đưa cả hai em nhỏ vào bờ an toàn.

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Vũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đánh giá hành động dũng cảm cứu người của em Chu Văn Tuấn Vũ là tấm gương sáng về tinh thần vì cộng đồng. Hành động này không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp của thế hệ trẻ. 

Việc kịp thời tuyên dương em Vũ cũng nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái cho các em học sinh.

Tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sau hành động lao vào đám cháy cứu người ở Lĩnh Nam.

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Khoảnh khắc học sinh lớp 6 dũng cảm cứu em bé ngã xuống kênh nước ở Ninh Bình

Chiến sĩ CSGT dũng cảm lao xuống dòng sông chảy xiết cứu nam sinh đuối nước

Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước

Hôm nay 25/5, Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13h tại điểm đo Láng lên tới 39.7 độ. Trước đó, ngày 23/5, Hà Nội cũng nóng nhất cả nước.

Xử phạt tài xế lắp thiết bị ưu tiên trái phép

GĐXH - Dù phương tiện không thuộc diện được quyền ưu tiên nhưng tài xế vẫn lắp thiết bị phát tín hiệu trái quy định.

Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT nâng cao chất lượng ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.

Dự báo thời tiết ngày mai (26/5): Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức cao

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 40 độ.

Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

GĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Hưng Yên: Chính quyền xã Minh Thọ phản hồi vụ xe tải ngày đêm phủ bụi dân cư?

GĐXH - Liên quan đến phản ánh hàng loạt xe tải ben chở đất, cát hoạt động rầm rộ gây bụi mù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc qua xã Minh Thọ (Hưng Yên), Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết địa phương “cũng xót ruột”, đồng thời sẽ kiểm tra, làm việc với các chủ bến bãi vật liệu xây dựng ngay trong thời gian tới.

Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thay đổi quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, người hưởng chế độ cần lưu ý để bảo đảm quyền lợi

GĐXH - Bảo hiểm xã hội đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BHXH có hiệu lực từ tháng 5/2026 trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấp

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông một đoạn trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Nguyễn Trãi, nhằm phục vụ công tác sửa chữa khẩn cấp hệ thống khe co giãn.

Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Sinh ra đã có tố chất kinh doanh, 4 con giáp này khó sống cảnh thiếu tiền

Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

