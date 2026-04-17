Hà Nội: Phạt 200 triệu đồng chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ công trình gây bụi ở 65 Cẩm Hội

Theo đó, tại Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải – chủ đầu tư dự án, bị xử phạt 165 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xác định đã khởi công xây dựng khi chưa có giấy phép, đồng thời không thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn trong quá trình thi công, để vật liệu rơi vãi ra khu vực xung quanh.

Cùng với đó, UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng ban hành Quyết định số 36/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Phá dỡ Nam Bắc – đơn vị thi công, với số tiền 35 triệu đồng.

UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đơn vị này đã vi phạm quy định về che chắn công trình trong quá trình phá dỡ, làm phát tán bụi và vật liệu xây dựng ra môi trường. Trước khi bị xử phạt, nhà thầu đã tiến hành phá dỡ một khối nhà 6 tầng, hai khối nhà 2 tầng và một nhà để xe tại khu vực trên.

Mức xử phạt đối với đơn vị thi công được áp dụng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ, sau đó nhân đôi theo quy định tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, nâng tổng số tiền phạt lên 35 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với cả chủ đầu tư và nhà thầu là 200 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các biện pháp che chắn công trình theo đúng quy định, đồng thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình thi công.

Trước đó, vào chiều 13/4, người dân sinh sống quanh khu vực phố Cảm Hội phản ánh tình trạng bụi dày đặc bao phủ cả khu phố, xuất phát từ hoạt động phá dỡ công trình tại số 65. Sự việc gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, khiến nhiều người dân bức xúc.

