Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Là dự án trọng điểm, Thành phố Hà Nội đang quyết liệt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng đường Tam Trinh sau hơn 10 năm "ách tắc".

Đến đầu tháng 4/2026, các phường liên quan đang dần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế các hộ dân cuối cùng để bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, nhiều máy xúc, máy cẩu được huy động để tiến hành phá dỡ các hạng mục công trình của người dân nằm trong phạm vi cần thu hồi, phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.

Không khí thi công diễn ra liên tục, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của chính quyền địa phương sau thời gian dài dự án gặp vướng mắc.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Là dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội, công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh đang được triển khai khẩn trương.

Đến đầu tháng 4/2026, các phường liên quan đang dần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế các hộ dân cuối cùng để bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Nhiều công trình đang được phá dỡ dang dở, ngổn ngang rác thải xây dựng.

Tại một số đoạn, các công trình nhà ở, tường bao, mái che… đã và đang được tháo dỡ, tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho đơn vị thi công.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh là công trình giao thông quan trọng nhằm giảm tải áp lực cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, trước đó, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, chính sách đền bù và bố trí tái định cư.

Nhiều máy xúc, máy cẩu được huy động để tiến hành phá dỡ các hạng mục công trình của người dân nằm trong phạm vi cần thu hồi, phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.

Việc đồng loạt phá dỡ các công trình trong phạm vi giải tỏa được xem là bước chuyển rõ nét, tạo tiền đề để dự án sớm bước sang giai đoạn thi công đồng bộ.

Khi hoàn thành, tuyến đường Tam Trinh mở rộng được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc, tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Nam Hà Nội.

Dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh có tổng diện tích thu hồi hơn 60.900m², đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, liên quan đến khoảng 1.600 hộ dân và 20 tổ chức. Riêng trên địa bàn phường Hoàng Mai, diện tích thu hồi là hơn 34.390m², với 1.343 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Khi dự án xây dựng đường Tam Trinh hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng khu vực.

VIDEO: Toàn cảnh hoạt động phá dỡ công trình giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh.

