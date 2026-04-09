Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Thứ năm, 11:55 09/04/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.

Hoạt động phá dỡ công trình giải phóng mặt bằng mở rộng đường Tam Trinh tại Hà Nội - Ảnh 1.

GĐXH - Thiếu rào chắn, không biển cảnh báo khi đào xới sâu ngay sát lối dân sinh, đoạn đường quy hoạch nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (đoạn qua khu đô thị Gamuda Gardens) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại phường Hoàng Mai. Một xe taxi gặp tai nạn trong đêm 18/11 cho thấy mức độ nguy hiểm của công trình này.

Là dự án trọng điểm, Thành phố Hà Nội đang quyết liệt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành  giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng đường Tam Trinh sau hơn 10 năm "ách tắc". 

Đến đầu tháng 4/2026, các phường liên quan đang dần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế các hộ dân cuối cùng để bàn giao đất cho đơn vị thi công. 

Ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, nhiều máy xúc, máy cẩu được huy động để tiến hành phá dỡ các hạng mục công trình của người dân nằm trong phạm vi cần thu hồi, phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.

Không khí thi công diễn ra liên tục, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của chính quyền địa phương sau thời gian dài dự án gặp vướng mắc.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Là dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội, công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh đang được triển khai khẩn trương.

Đến đầu tháng 4/2026, các phường liên quan đang dần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế các hộ dân cuối cùng để bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Nhiều công trình đang được phá dỡ dang dở, ngổn ngang rác thải xây dựng.

Tại một số đoạn, các công trình nhà ở, tường bao, mái che… đã và đang được tháo dỡ, tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho đơn vị thi công.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh là công trình giao thông quan trọng nhằm giảm tải áp lực cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, trước đó, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, chính sách đền bù và bố trí tái định cư.

Nhiều máy xúc, máy cẩu được huy động để tiến hành phá dỡ các hạng mục công trình của người dân nằm trong phạm vi cần thu hồi, phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.

Việc đồng loạt phá dỡ các công trình trong phạm vi giải tỏa được xem là bước chuyển rõ nét, tạo tiền đề để dự án sớm bước sang giai đoạn thi công đồng bộ.

Khi hoàn thành, tuyến đường Tam Trinh mở rộng được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc, tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Nam Hà Nội.

Dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh có tổng diện tích thu hồi hơn 60.900m², đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, liên quan đến khoảng 1.600 hộ dân và 20 tổ chức. Riêng trên địa bàn phường Hoàng Mai, diện tích thu hồi là hơn 34.390m², với 1.343 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Khi dự án xây dựng đường Tam Trinh hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng khu vực.

VIDEO: Toàn cảnh hoạt động phá dỡ công trình giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh.

Hoạt động phá dỡ công trình giải phóng mặt bằng mở rộng đường Tam Trinh tại Hà Nội - Ảnh 13.

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong tháng 8 tại nhiều địa điểm trung tâm của Thủ đô.

Hoạt động phá dỡ công trình giải phóng mặt bằng mở rộng đường Tam Trinh tại Hà Nội - Ảnh 14.

GĐXH - Ngày 7/4, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất, kỳ vọng mang lại nguồn thu hơn 63.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?

GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.

Đồng chí Đào Hồng Lan đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

GĐXH - Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình cho thấy dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi, làm dấy lên lo ngại về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học. UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong tháng 8 tại nhiều địa điểm trung tâm của Thủ đô.

GĐXH - Ngày 7/4, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất, kỳ vọng mang lại nguồn thu hơn 63.000 tỷ đồng cho ngân sách.

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ, phản ánh, kiến nghị quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Nóng nhất vẫn là các tỉnh miền Trung, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2026/TT-BTC, quyết định miễn một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

GĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
