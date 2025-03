Hà Nội: Gần 50 thanh thiếu niên mang hung khí, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn tình cảm

Ngày 31/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tạm giữ, triệu tập làm việc với gần 50 đối tượng, trong đó 21 người bị bắt khẩn cấp với hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, vào ngày 26/3, thông qua mạng xã hội, P.T.L.A. (16 tuổi, quê Thái Bình) biết người yêu cũ của mình đang có quan hệ yêu đương với L.V.N.N. (16 tuổi, trú tại TP Hà Nội) nên đã dọa nạt sẽ đánh cảnh cáo N.

Sau đó, 2 người đã nói chuyện, thách thức nhau trên mạng xã hội và đỉnh điểm là hẹn gặp để "giải quyết" tại khu vực nhà máy nước Phúc Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Chiều 26/3, A. nhắn tin vào nhóm chat “Động yêu tinh” rủ bè bạn hỗ trợ. Khoảng 30 thanh thiếu niên, tuổi đời từ 15 đến 18, đã cùng A. tập trung tại vòng xuyến Thanh Am, quận Long Biên. Nhóm này di chuyển bằng 20 xe máy, mang theo 2 thanh kiếm Katana và 1 dao gắn tuýp sắt.

Trong khi đó, N. cũng huy động gần 40 thanh thiếu niên, tập trung tại khu vực nhà máy nước Phúc Đồng vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 26/3/2025. Sau đó, nhóm này đi thành đoàn trên 20 xe máy, di chuyển từ khu vực nhà máy nước Phúc Đồng theo cung đường Nguyễn Lam - Nguyễn Cao Luyện - Mai Chí Thọ - Đào Đình Luyện (quận Long Biên) khoảng 3 vòng để tìm nhóm A. đánh nhau.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Quá trình di chuyển, các đối tượng lái xe máy theo đoàn, đi dàn hàng, hò hét, bóp còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao từ 50-90km/h, gây mất trật tự công cộng.

Khoảng 21 giờ, tổ công tác Y9 và Y16B - 141 CATP cùng Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên, đã phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên này di chuyển trên các tuyến phố. Để kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc, bảo đảm an toàn cho người đi đường cũng như của chính các đối tượng. Lực lượng chức năng đã lên phương án đón lõng, vây bắt các đối tượng.

Đến khoảng 22 giờ, hai nhóm chạm trán tại vòng xuyến Thanh Am, chuẩn bị ẩu đả thì bị lực lượng chức năng bao vây. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn nhưng nhiều người bị khống chế ngay tại chỗ.

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, triệu tập làm việc với gần 50 đối tượng liên quan, trong đó 21 người bị bắt khẩn cấp với hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Do nhiều đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên, Công an đang phối hợp với chính quyền địa phương để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tái diễn hành vi vi phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

