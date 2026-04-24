Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ
GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.
Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chính sách miễn vé được áp dụng trong 7 ngày, chia làm 2 đợt.
Đợt 1 diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đợt 2 kéo dài từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Để triển khai hiệu quả, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố, các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội xây dựng phương án vận hành phù hợp.
Các đơn vị phải bảo đảm an toàn, thông suốt, đồng thời theo dõi sát nhu cầu đi lại để kịp thời điều chỉnh tần suất, tăng chuyến khi cần thiết.
Thành phố cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ sản lượng hành khách được miễn vé, làm cơ sở nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định. Nguồn kinh phí thực hiện sẽ được cân đối từ ngân sách trợ giá năm 2026; trường hợp cần thiết sẽ báo cáo bổ sung theo quy định.
Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn việc bố trí và thanh quyết toán kinh phí.
Trong khi đó, các sở, ngành liên quan như Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Công an Thành phố cùng chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và nhà ga metro.
Việc miễn vé trong dịp lễ lớn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển, góp phần giảm ùn tắc giao thông, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và nâng cao hình ảnh Thủ đô trong các ngày trọng đại của dân tộc.
