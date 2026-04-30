Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ
GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.
Cụ thể, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người tử vong và 22 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số này đều giảm sâu, lần lượt giảm 33 vụ, 18 người tử vong và 29 người bị thương.
Đáng chú ý, toàn bộ các vụ tai nạn trong ngày đều xảy ra trên đường bộ; lĩnh vực đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận vụ việc nào.
Ghi nhận tại các đô thị lớn như Hà Nội, lưu lượng phương tiện tăng cao trong ngày đầu nghỉ lễ khi người dân di chuyển về quê hoặc đi du lịch, khiến nhiều tuyến cửa ngõ rơi vào tình trạng đông đúc kéo dài.
Song song với việc kéo giảm tai nạn, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Trong ngày, công an các địa phương phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp.
Cơ quan chức năng đã tạm giữ 70 ô tô, 2.469 mô tô cùng 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép đối với 1.902 trường hợp vi phạm.
Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, các lỗi vi phạm phổ biến vẫn tập trung vào nồng độ cồn với 2.104 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp và chở quá số người quy định 93 trường hợp.
Trước diễn biến lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, hạn chế vi phạm để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?Thời sự - 34 phút trước
GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vâyThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.
Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêmThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 30/4 và 1/5; Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh HóaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quảThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩyThời sự
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.