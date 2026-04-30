Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Cụ thể, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người tử vong và 22 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số này đều giảm sâu, lần lượt giảm 33 vụ, 18 người tử vong và 29 người bị thương.

Đáng chú ý, toàn bộ các vụ tai nạn trong ngày đều xảy ra trên đường bộ; lĩnh vực đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận vụ việc nào.

Ghi nhận tại các đô thị lớn như Hà Nội, lưu lượng phương tiện tăng cao trong ngày đầu nghỉ lễ khi người dân di chuyển về quê hoặc đi du lịch, khiến nhiều tuyến cửa ngõ rơi vào tình trạng đông đúc kéo dài.

Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Song song với việc kéo giảm tai nạn, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong ngày, công an các địa phương phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 70 ô tô, 2.469 mô tô cùng 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép đối với 1.902 trường hợp vi phạm.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, các lỗi vi phạm phổ biến vẫn tập trung vào nồng độ cồn với 2.104 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp và chở quá số người quy định 93 trường hợp.

Trước diễn biến lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, hạn chế vi phạm để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.