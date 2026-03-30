Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng
GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.
Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, hoạt động cấm cầu Long Biên kéo dài khoảng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 28/3 nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cây cầu này.
Trong khi đó, cầu Vĩnh Tuy rào chắn một phần lòng đường để thi công hầm chui. Do đó, các luồng xe được điều tiết chuyển hướng chủ yếu sang cầu Chương Dương.
Sáng ngày 30/3, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, sau 2 ngày triển khai phương án, tình trạng quá tải đã nhanh chóng xuất hiện. Từ khoảng 6h sáng, lượng phương tiện đổ dồn về cầu Chương Dương tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường dẫn lên cầu rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.
Hướng từ đê Long Biên – Xuân Quan và trục Nguyễn Văn Cừ ghi nhận dòng xe nối đuôi nhau hàng cây số, di chuyển rất chậm.
Thời tiết mưa nhẹ vào sáng cùng ngày càng khiến việc lưu thông thêm khó khăn. Trong khi đó, hai đầu cầu Long Biên được rào chắn hoàn toàn và bố trí lực lượng chức năng túc trực để ngăn phương tiện cố tình đi vào khu vực thi công.
Áp lực giao thông dồn lên cầu Chương Dương khiến nhiều thời điểm xảy ra xung đột giữa các dòng xe hai chiều. Không ít phương tiện lấn làn, chiếm dụng cả phần đường ngược chiều để tìm cách di chuyển, làm tình hình thêm phức tạp.
Lực lượng chức năng đã tăng cường hơn 10 cán bộ cảnh sát giao thông cùng công an địa phương tại các nút giao trọng điểm để phân luồng, hướng dẫn. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng quá lớn trong thời gian ngắn, việc điều tiết vẫn gặp nhiều khó khăn.
Ở hướng khác, một số tài xế lựa chọn chuyển sang cầu Vĩnh Tuy để vào khu vực trung tâm.
Tuy nhiên, tuyến này cũng không thông thoáng hơn khi một phần mặt đường đang được rào chắn phục vụ thi công hầm chui khu vực Cổ Linh, khiến lưu lượng xe bị thu hẹp.
Đáng chú ý, nhiều tuyến ngõ nhỏ, đường dân sinh ven đê bất ngờ trở thành "lối thoát" tạm thời cho xe máy.
Một số người dân chưa kịp cập nhật thông tin cấm cầu Long Biên vẫn di chuyển theo thói quen. Tuy nhiên, khi tới khu vực đầu cầu, họ buộc phải quay đầu, làm tăng thêm áp lực cho các tuyến đường xung quanh.
Trong bối cảnh hai công trình giao thông lớn cùng lúc triển khai, việc qua lại hai bờ sông Hồng của người dân Thủ đô đang gặp nhiều bất tiện.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động nắm bắt thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp để giảm thiểu thời gian di chuyển và tránh ùn tắc.
