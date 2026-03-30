Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Thứ hai, 10:56 30/03/2026 | Thời sự
GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, hoạt động cấm cầu Long Biên kéo dài khoảng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 28/3 nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cây cầu này.

Trong khi đó, cầu Vĩnh Tuy rào chắn một phần lòng đường để thi công hầm chui. Do đó, các luồng xe được điều tiết chuyển hướng chủ yếu sang cầu Chương Dương.

Sáng ngày 30/3, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, sau 2 ngày triển khai phương án, tình trạng quá tải đã nhanh chóng xuất hiện. Từ khoảng 6h sáng, lượng  phương tiện đổ dồn về  cầu Chương Dương tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường dẫn lên cầu rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. 

Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

Hướng từ đê Long Biên – Xuân Quan và trục Nguyễn Văn Cừ ghi nhận dòng xe nối đuôi nhau hàng cây số, di chuyển rất chậm.

Thời tiết mưa nhẹ vào sáng cùng ngày càng khiến việc lưu thông thêm khó khăn. Trong khi đó, hai đầu cầu Long Biên được rào chắn hoàn toàn và bố trí lực lượng chức năng túc trực để ngăn phương tiện cố tình đi vào khu vực thi công.

Áp lực giao thông dồn lên cầu Chương Dương khiến nhiều thời điểm xảy ra xung đột giữa các dòng xe hai chiều. Không ít phương tiện lấn làn, chiếm dụng cả phần đường ngược chiều để tìm cách di chuyển, làm tình hình thêm phức tạp.

Lực lượng chức năng đã tăng cường hơn 10 cán bộ cảnh sát giao thông cùng công an địa phương tại các nút giao trọng điểm để phân luồng, hướng dẫn. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng quá lớn trong thời gian ngắn, việc điều tiết vẫn gặp nhiều khó khăn.

Từ sáng sớm hôm nay, dòng xe từ các hướng đổ về cầu Chương Dương (Hà Nội).

Ở hướng khác, một số tài xế lựa chọn chuyển sang cầu Vĩnh Tuy để vào khu vực trung tâm. 

Tuy nhiên, tuyến này cũng không thông thoáng hơn khi một phần mặt đường đang được rào chắn phục vụ thi công hầm chui khu vực Cổ Linh, khiến lưu lượng xe bị thu hẹp.

Đáng chú ý, nhiều tuyến ngõ nhỏ, đường  dân sinh ven đê bất ngờ trở thành "lối thoát" tạm thời cho xe máy. 

Một số người dân chưa kịp cập nhật thông tin cấm cầu Long Biên vẫn di chuyển theo thói quen. Tuy nhiên, khi tới khu vực đầu cầu, họ buộc phải quay đầu, làm tăng thêm áp lực cho các tuyến đường xung quanh.

Trong bối cảnh hai công trình giao thông lớn cùng lúc triển khai, việc qua lại hai bờ sông Hồng của người dân Thủ đô đang gặp nhiều bất tiện. 

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động nắm bắt thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp để giảm thiểu thời gian di chuyển và tránh ùn tắc.

Hướng từ đê Long Biên – Xuân Quan và trục Nguyễn Văn Cừ ghi nhận dòng xe nối đuôi nhau hàng cây số, di chuyển rất chậm.

Từ sáng sớm, dòng xe kẹt cứng trên trục Long Biên - Xuân Quan.

Đáng chú ý, nhiều tuyến ngõ nhỏ, đường dân sinh ven đê bất ngờ trở thành "lối thoát" tạm thời cho xe máy.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 và Công an phường Bồ Đề được huy động tối đa, cảnh sát đứng tại tất cả nút giao để hướng dẫn xe cộ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động nắm bắt thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp để giảm thiểu thời gian di chuyển và tránh ùn tắc.

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

GĐXH - Tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh; xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2026.

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

GĐXH - Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng, có nơi trên 38 độ.

GĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ) khi xe khách 29 chỗ bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.

Ngày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026.

Trăng hồng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ).

Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, cùng với quyền này là trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của dữ liệu cung cấp, theo quy định tại Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
