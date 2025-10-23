Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.