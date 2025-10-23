Mới nhất
Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

Thứ năm, 13:50 23/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Dù các mức xử phạt vi phạm giao thông đã tăng mạnh và Hà Nội triển khai hệ thống camera AI giám sát, ghi hình tự động, song trên nhiều tuyến phố, hình ảnh người dân không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi xe trên vỉa hè, lái xe dùng điện thoại vẫn diễn ra phổ biến.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 1.

Sáng ngày 23/10, theo ghi nhận của PV, tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết, nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Nam thanh niên đi xe máy kéo theo xe thùng ở phía sau, đầu trần giữa dòng phương tiện đông đúc trên đường.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Ngay cả xe công nghệ khi chở khách cũng không đội mũ bảo hiểm.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

Một nam thanh niên khác đi xe máy không biển số, vượt đèn đỏ, đầu không mũ thản nhiên đi trên đường Phạm Hùng.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 5.
Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 6.

Không chỉ có thế, nhiều người đang lái xe vẫn nghe và bấm điện thoại.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 7.

Một số người bán hàng nước ở khu vực bến xe Mỹ Đình cho biết, tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ, đi đường bấm điện thoại diễn ra thường xuyên ở khu vực này.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 8.

Tại đường Quốc lộ 5 ngoại thành Hà Nội cũng xảy ra tình trạng tưởng tự. Trên hình, hai người đi xe máy đèo nhau đầu không đội mũ phóng giữa các dòng xe tải đông đúc.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 9.

Thậm chí, nhiều người vẫn điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè đường Nguyễn Hoàng để “né” tắc đường.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 10.

Loạt xe đi trên vỉa hè đường Nguyễn Hoàng bất chấp vi phạm.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 11.

Dù công nghệ giám sát thông minh đã được áp dụng và mức xử phạt tăng cao, song ý thức của không ít người tham gia giao thông vẫn chưa thay đổi.

Phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh 12.

Những hình ảnh này là lời cảnh báo rằng, khi văn hóa giao thông chưa được nâng cao, mọi biện pháp kỹ thuật cũng chỉ là phần ngọn.


Video phạt nặng nhưng hình ảnh vi phạm giao thông vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội:


Phú Sỹ
