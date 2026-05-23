Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, các sàn giao dịch bất động sản phải bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Trong đó, người đứng đầu hoặc trực tiếp điều hành sàn phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Các sàn giao dịch cũng phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, đồng thời gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh trước khi đi vào hoạt động.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc rà soát nhằm phục vụ công tác thống kê, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, qua đó tăng cường minh bạch và chấn chỉnh hoạt động môi giới, giao dịch bất động sản.

Bên cạnh yêu cầu về pháp lý, các sàn giao dịch phải xây dựng và công khai quy trình giao dịch bất động sản qua sàn. Các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều phải được thực hiện theo quy trình rõ ràng, minh bạch.

Ngoài ra, các đơn vị phải bảo đảm có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký rõ ràng, đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch.

Động thái của Hà Nội được xem là bước tăng cường quản lý thị trường bất động sản trong bối cảnh cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm soát tính pháp lý, minh bạch thông tin và hoạt động của các sàn giao dịch trên địa bàn.

Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.