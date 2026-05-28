Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệt

Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6

EVNHANOI hoãn lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6. Ảnh: EVNHANOI

Liên quan đến phản ánh liên tục mất điện ở các phường tại Hà Nội khiến cư dân bức xúc, trên TPO, Tổng Công ty điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã có phản hồi về vấn đề này.

Đại diện EVNHANOI cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Theo EVNHANOI, đây không phải là cắt điện theo kế hoạch mà là biện pháp xử lý kỹ thuật phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. "Khi phát hiện nguy cơ gây sự cố trên lưới, việc xử lý ngay là bắt buộc. Do đó xảy ra việc gián đoạn cung cấp điện tạm thời", đại diện EVNHANOI cho biết.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

Ca sĩ Hòa Minzy xây cầu dân sinh tặng bà con Cà Mau

Ca sĩ Hòa Minzy trao biểu trưng tài trợ xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Theo TPO, Ban Thanh niên CAND phối hợp Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ khởi công công trình cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau với sự đồng hành của ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Lễ khởi công xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.

Đồng hành với chương trình, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ: "Vài ngày nữa là sinh nhật tuổi 31 của em Hoà rồi ạ, quà thì em nhận được rất nhiều từ người thân, gia đình, bạn bè và fans hâm mộ nên em luôn muốn nhân dịp này gửi một món quà ý nghĩa của bản thân tới với cộng đồng.

Em xin gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp - trị giá là 528 triệu!

Em Hoà người nhỏ nên làm việc nhỏ, các cây cầu em nhận hỗ trợ cũng nhỏ thôi nhưng hỗ trợ được rất nhiều cho sinh hoạt của bà con. Mong từ nay bà con sẽ có 1 cây cầu rộng hơn, chắc chắn hơn và an toàn hơn ạ", ca sĩ Hòa Minzy viết trên trang cá nhân.

Từ tháng 6/2026, bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP, từ ngày 20/06/2026 bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Ảnh: TL

Nghị định 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2025/NĐ-CP về thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực từ ngày 20/06/2026 với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Trong đó có bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Bao gồm:

- Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác.

- Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản.

- Tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm các công trình, thiết bị dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển Việt Nam, vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung.

- Doanh thu hoa hồng môi giới dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

Từ 0h ngày 28/5, giao thông trên cầu Long Biên được khôi phục. Ảnh: TTO

Theo TTXVN, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5 sau khi hoàn thành việc sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.

Nội dung phương án cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm và hướng Hoàn Kiếm đi Bồ Đề) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành (theo phương án khi chưa điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

13 học sinh Cao Bằng đoạt huy chương tại Đấu trường Toán học châu Á

2 học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng giành Huy chương Vàng AIMO 2025-2026.

Báo GD&TĐ đưa tin, tại Vòng Chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội, học sinh Cao Bằng tiếp tục khẳng định năng lực ở sân chơi Toán học quốc tế khi có 13 em xuất sắc đoạt huy chương.

Trong đó, 2 Huy chương Vàng thuộc về em Vũ Xuân Hưng và Nguyễn Quốc Đạt (Trường THPT Chuyên Cao Bằng).

5 học sinh giành Huy chương Bạc gồm: Cao Mai Lan (Trường Tiểu học Hợp Giang), Trần Tiến Đạt, Lý Trung Kiên, Đoàn Gia Khánh, Nguyễn Hứa Đình Thi (đều là học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng).

6 Huy chương Đồng thuộc về các em: Huỳnh Gia Minh, Tạ Thanh Trà, Nguyễn Lê Công Bình (Trường Tiểu học Hợp Giang), Vi Ánh Nguyệt (Trường Tiểu học Hoàng Hải), Ngọc Thanh Bình, Dương Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Cao Bằng).

Cứu thành công 11 người trong vụ chìm tàu trên biển Hải Phòng

Các nạn nhân đã được cứu nạn an toàn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trên VTC News, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, khoảng 6h15' ngày 27/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ anh Phạm Văn Minh (SN 1986, trường trú tại đặc Khu Bạch Long Vĩ) về việc Tàu HP 90666 TS, do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 người, hành trình từ Bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng) khoảng 18 hải lý thì gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu/33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do Đại tá Trần Tân - Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng; đồng thời huy động 2 phương tiện và thông báo cho 7 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18h30' cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm và cứu nạn thành công 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.