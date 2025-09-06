Mới nhất
Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Thứ bảy, 11:42 06/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 22/8/2025, Công an xã Chương Dương tiếp nhận thông tin của người dân về việc bị một nhóm nam thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chương Dương đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Theo đó, vào tối 21/8/2025, nhóm của Đ.X.T (SN 2008, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) gồm 23 đối tượng tụ tập tại trường tiểu học Phượng Dực mang theo hung khí, rủ nhau điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng. 

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Các đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự. Khi đi đến gần ngã ba Thắng Lợi, thuộc địa bàn xã Chương Dương, nhóm của T nhìn thấy một nhóm thanh niên khác liền truy đuổi. Khi thấy nhóm này bỏ chạy vào trong UBND xã Thắng Lợi (cũ), nhóm của T đi về trường tiểu học Phượng Dực rồi giải tán. 

Công an xã Chương Dương đã triệu tập các đối tượng liên quan đồng thời thu giữ 10 xe máy, 02 thanh kiếm, 01 dao mèo. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 15 đối tượng (sinh năm 2008-2009) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Đối với những trường hợp dưới 16 tuổi, cơ quan Công an phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quản lý.

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.

Trung Sơn
