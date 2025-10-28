Tạm giam 5 đối tượng, thu hàng trăm nghìn file dữ liệu giả mạo
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả tinh vi liên tỉnh, thu giữ lượng lớn tang vật và bắt giữ 5 đối tượng cầm đầu.
Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, triệt phá đường dây chuyên làm và mua bán giấy tờ giả hoạt động trên không gian mạng, với quy mô và thủ đoạn hết sức tinh vi.
Các đối tượng thiết lập nhiều hội, nhóm kín trên mạng xã hội để giao dịch, chia thành các mắt xích khép kín từ khâu nhận đơn, chỉnh sửa file, in ấn đến vận chuyển. Toàn bộ quá trình chỉ liên hệ qua các nền tảng như Messenger, Telegram và sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để chuyển “hàng”.
Từ một vụ việc người dân ở xã Phong Nha (Quảng Bình) trình báo sau khi phát hiện bằng lái xe và chứng chỉ mua qua mạng là giả, lực lượng chức năng đã lần ra đầu mối Nguyễn Văn Tý – người môi giới. Quá trình mở rộng điều tra, Công an phát hiện cả một đường dây lớn đứng sau, trải rộng nhiều tỉnh, thành.
Các đối tượng Phạm Văn Công, Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn, Nguyễn Văn Tình (trú Ninh Bình) và Trần Văn Đạt (trú Hà Nội) được xác định là những mắt xích chủ chốt trong khâu sản xuất và phát hành giấy tờ giả.
Khám xét nơi ở, Công an thu giữ 11 điện thoại di động, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, máy in phôi, máy ép thẻ, hàng chục nghìn phôi, tem dán, bộ hồ sơ giả và hơn 100.000 file dữ liệu phục vụ việc làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã sản xuất và bán ra hàng chục nghìn giấy tờ giả, bao gồm giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… cho nhiều người trên cả nước.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóngPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.
Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'Pháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức. Vụ việc khiến một em nghi bị xuất huyết não, phải nhập viện theo dõi.
Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệuPháp luật - 1 ngày trước
Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.
Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé sốPháp luật - 1 ngày trước
Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.
Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau khi video một thanh niên điều khiển xe máy che kín biển số được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.
Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở HuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một nam thanh niên bị đánh tại khu phố đi bộ.
Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội 2025), trong hai ngày 25-26/10, Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.
Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công anPháp luật - 2 ngày trước
Công an Hà Nội giải cứu cô gái trẻ bị Công an “rởm” khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.
Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ CampuchiaPháp luật - 2 ngày trước
Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chặt đứt "mắt xích" chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Camphuchia, khởi tố 17 đối tượng liên quan.
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóngPháp luật
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.