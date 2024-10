Mua bán dữ liệu cá nhân lấy tiền đánh bạc

Ngày 16/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.N. về tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và Đánh bạc.



Đối tượng N.N.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện hình ảnh căn cước công dân/chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe… của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được rao bán trên mạng internet để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Telegram ảo để nhắn tin, liên lạc với người mua; dùng tiền ảo để giao dịch với nhau gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Dữ liệu cá nhân do cơ quan điều tra thu giữ được.

Sau một thời gian dài nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định N.N. là đối tượng tàng trữ, mua bán các dữ liệu cá nhân trên; khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ các phương tiện, thiết bị và dữ liệu có liên quan. Bước đầu xác định, đối tượng đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các địa phương trong cả nước. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền đối tượng thu được từ việc mua bán dữ liệu cá nhân đã sử dụng để tham gia đánh bạc trên mạng internet.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.