Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng
GĐXH - Hai đối tượng Nong YongDa (SN 1991, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an Bắc Ninh khởi tố vì tàng trữ lượng lớn thuốc lá lậu.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 đối tượng tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.
Hai đối tượng bị khởi tố là Nong YongDa (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).
Trước đó, ngày 9/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp Công an xã Yên Trung tổ chức xác minh, kiểm tra tại một nhà kho ở khu vực thôn Trung Lạc, xã Yên Trung có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 2 đối tượng đang trực tiếp quản lý, trông coi và đóng gói thuốc lá vào các thùng carton.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 385 thùng carton chứa thuốc lá điếu ngoại nhập không có tem nhập khẩu, trong đó: có 135 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu "DUNHILL Tobacco of London Limited", tổng cộng 8.020 cây (tương đương 80.200 bao); 250 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu "UK DUTY PAID, Benson & Hedges Gold", tổng cộng 9.224 cây (tương đương 92.240 bao).
Tại thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào liên quan đến số hàng hóa trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nong YongDa và Sái Văn Toàn về tội "Tàng trữ hàng cấm" theo khoản 3, Điều 191, Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
