Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'
GĐXH - Các thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh lập nhóm kín kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác ở Quảng Trị. Địa điểm hẹn gặp được xác định nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, với mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Thông tin từ Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ngăn chặn một vụ tụ tập có dấu hiệu gây rối trật tự giữa hai nhóm thanh thiếu niên đến từ Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Trước đó, một nhóm thanh thiếu niên tại địa phương lập nhóm kín trên Facebook để kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác ở Quảng Trị. Địa điểm hẹn gặp được xác định tại khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, với mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng triển khai biện pháp ngăn chặn. Trong ngày 23/4, các đối tượng liên quan bị triệu tập để làm việc. Tại công an, với sự chứng kiến của gia đình, các thanh thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được hậu quả và ký cam kết không tái phạm.
Hiện lực lượng chức năng lập danh sách theo dõi, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.
