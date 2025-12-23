Thu giữ 170 kg giò, chả 'tẩm' hàn the giữa một chợ trung tâm ở Tuyên Quang

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tối ngày 22/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì, phối hợp với Công an phường Minh Xuân, phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với các hộ kinh doanh tại Chợ Tam Cờ thuộc phường Minh Xuân.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hoá ở phường Minh Xuân.

Kết quả, lực lượn chức năng kiểm tra phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với bà Hoàng Thị Hương (SN 1967, trú tại tổ dân phố Tân Quang 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi sản xuất chế biến thực phẩm có sử dụng chất cấm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170kg giò, chả; 2,07kg hàn the và toàn bộ tang vật có liên quan.

Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 170kg giò, chả và 2,07kg hàn the cùng toàn bộ tang vật có liên quan.

Theo cơ quan chức năng, hàn the có độc tính lớn, không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính dẫn đến tử vong. Khi ăn thực phẩm có chứa hàn the vào cơ thể, hàn the khó bị đào thải mà tích tụ ở gan, đến khi lượng tích lũy trong cơ thể đủ lớn sẽ gây ra các bệnh mãn tính.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, thực phẩm rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.