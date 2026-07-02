Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Ngày 2/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và gây rối an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong dịp hè năm 2026.

Công an Nghệ An triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và gây rối an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý gần 340 trường hợp vi phạm, tạm giữ 155 xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định. Nhiều trường hợp là thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người hoặc có hành vi gây mất trật tự công cộng.

Đợt triển khai tập trung xử lý các hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe trái phép, mang theo hung khí và gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một xe mô tô là tang vật của vụ trộm cắp tài sản. Phương tiện cùng hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Số thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ quan công an.

Bên cạnh công tác tuần tra, lực lượng công an tăng cường rà soát các hội, nhóm trên không gian mạng, qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời 3 nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị tham gia các hoạt động có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Việc chủ động phát hiện từ sớm đã góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha.

Song song với công tác xử lý, công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên; phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ vi phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán trò chơi điện tử, bi-a, karaoke, quán nước tự phát..., yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp hè.

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