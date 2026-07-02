Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Ngày 2/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và gây rối an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong dịp hè năm 2026.
Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý gần 340 trường hợp vi phạm, tạm giữ 155 xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định. Nhiều trường hợp là thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người hoặc có hành vi gây mất trật tự công cộng.
Đợt triển khai tập trung xử lý các hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe trái phép, mang theo hung khí và gây rối trật tự công cộng.
Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một xe mô tô là tang vật của vụ trộm cắp tài sản. Phương tiện cùng hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Bên cạnh công tác tuần tra, lực lượng công an tăng cường rà soát các hội, nhóm trên không gian mạng, qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời 3 nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị tham gia các hoạt động có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Việc chủ động phát hiện từ sớm đã góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha.
Song song với công tác xử lý, công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên; phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ vi phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán trò chơi điện tử, bi-a, karaoke, quán nước tự phát..., yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp hè.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêmPháp luật - 17 phút trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?Pháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”Pháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại LàoPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc NinhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh ánPháp luật - 1 ngày trước
Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểmPháp luật
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.