Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 08:47 31/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Năm nay, để có thời gian đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc Khánh 2/9, nhiều người dân thủ đô đã tranh thủ mua sắm đồ dùng, thực phẩm cho gia đình từ khá sớm.

Dù chưa chính thức bước vào đúng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 (kéo dài 4 ngày từ 30/8 – 2/9) nhưng tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách kéo đến mua sắm đã khá đông.

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, lượng khách đến mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông những ngày này khá đông. Nhu cầu mua sắm của người dân tập trung vào các sản phẩm phục vụ gia đình và du khách gồm thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn và dịch vụ ăn uống. Trong đó, rau củ, thịt cá và các món chế biến tiện lợi tại khu ẩm thực tự chọn là lựa chọn ưu tiên. Bên cạnh thực phẩm, sức mua còn ghi nhận ở nhóm đồ giải khát mùa hè – thu, văn phòng phẩm cho năm học mới và sản phẩm du lịch.

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn được Aeon Việt Nam triển khai hưởng ứng Đại lễ 2/9.

Bên cạnh đó, dịp này người tiêu dùng có sự quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm mang tính gắn kết cộng đồng, thể hiện tình yêu nước trong dịp đại lễ như cờ Tổ quốc, đồ trang trí, trang phục họa tiết cờ đỏ sao vàng.

Chị Thảo (Hà Đông, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi mua sắm cho gia đình, chị cho biết, để chuẩn bị cho buổi đi xem diễu binh, diễu hành của cả gia đình chị đang tìm mua các mẫu áo phông đỏ có in hình ngôi sao vàng năm cánh và các mẫu áo thiết kế theo trend "yêu nước". Theo chị giá cả hợp lý, chất liệu mát mẻ, chị khá ưng ý.

Không đi một mình, chị Tươi (Ngã Tư Sở), cho cả 2 con cùng đi mua sắm, mặt hàng mà chị chọn mua ngoài thực phẩm tươi sống, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới của các con còn có các mẫu áo Tổ Quốc, những sản phẩm thiết kế riêng cho ngày lễ Quốc Khánh ngày 2/9.

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Tại Hà Nội, đa số người dân có xu hướng đi mua sắm trước kỳ nghỉ lễ để có thời gian cùng gia đình, bạn bè đi xem diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 2/9.

Đa số người dân có xu hướng đi mua sắm trước kỳ nghỉ lễ để có thời gian cùng gia đình, bạn bè đi xem diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 2/9.

Để hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, hiện Aeon Việt Nam cũng đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong số đó, chương trình khuyến mãi "Sale tưng bừng, mừng đại lễ" diễn ra từ 21/8 – 3/9 mang đến mức giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang. Khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng hằng ngày với hóa đơn từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng tại các Trung tâm Mua sắm và Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON (trừ AEON Xuân Thủy). Bên cạnh các ưu đãi dịp lễ, khách hàng vẫn được hưởng loạt chương trình định kỳ quen thuộc như "Giá thấp mỗi ngày", "Thứ Tư vui vẻ" và "Ngày hội thành viên", mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và tiết kiệm

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, AEON Việt Nam điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các trung tâm mở cửa từ 8:00 – 22:30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam, mở cửa từ 8:00 hoặc 9:00 đến 22:00 hoặc 22:30 từ ngày 30/8 – 2/9.

Bánh ngon, đồ uống đậm chất &quot;trend yêu nước&quot; hút khách dịp 2/9Bánh ngon, đồ uống đậm chất 'trend yêu nước' hút khách dịp 2/9

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở áo phông, phụ kiện hay cờ hoa rợp phố phường, dịp Quốc Khánh (2/9) năm nay, giới trẻ Hà Nội còn rủ nhau check-in và thưởng thức những chiếc bánh, ly đồ uống mang sắc đỏ, vàng rực rỡ, đậm chất “yêu nước”.

Hàng loạt sản phẩm thiết kế riêng cho ngày Quốc Khánh 2/9: Đa dạng mẫu mã, giá siêu ‘mềm’Hàng loạt sản phẩm thiết kế riêng cho ngày Quốc Khánh 2/9: Đa dạng mẫu mã, giá siêu ‘mềm’

GĐXH - Không chỉ trend “áo Tổ Quốc” lên ngôi trong không khí cả nước hướng về dịp Đại lễ mùng 2/9, các sản phẩm được thiết kế dành riêng cho ngày Quốc Khánh như cờ Tổ Quốc, túi xách, khăn, mũ, cốc, móc chìa khóa, thậm chí dây buộc tóc… cũng được người dân “săn lùng”.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Bánh ngon, đồ uống đậm chất 'trend yêu nước' hút khách dịp 2/9

Bánh ngon, đồ uống đậm chất 'trend yêu nước' hút khách dịp 2/9

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hàng loạt sản phẩm thiết kế riêng cho ngày Quốc Khánh 2/9: Đa dạng mẫu mã, giá siêu ‘mềm’

Hàng loạt sản phẩm thiết kế riêng cho ngày Quốc Khánh 2/9: Đa dạng mẫu mã, giá siêu ‘mềm’

Thị trường bùng nổ: Áo Tổ Quốc đang làm mưa làm gió dịp 2/9

Thị trường bùng nổ: Áo Tổ Quốc đang làm mưa làm gió dịp 2/9

Cùng chuyên mục

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Với tầm giá khoảng 700 triệu, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong khi giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng rất mạnh neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 31/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.

Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9

Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Hưởng ứng Đại lễ Quốc Khánh 2/9, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang có chương trình giảm giá mạnh, trong đó nổi bật là những mặt hàng quần áo trẻ em.

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 30/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người Việt

'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Ly giữ nhiệt Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chứa đựng tinh thần dân tộc không chỉ trong những chi tiết giàu tính biểu tượng mà còn trong những cam kết vì sức khỏe người Việt.

Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam

Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam

Xu hướng - 1 ngày trước

Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua con cá rô phi của Việt Nam.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xem nhiều

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường
Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Giá cả thị trường
Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Giá cả thị trường
Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top