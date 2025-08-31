Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
GĐXH - Năm nay, để có thời gian đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc Khánh 2/9, nhiều người dân thủ đô đã tranh thủ mua sắm đồ dùng, thực phẩm cho gia đình từ khá sớm.
Dù chưa chính thức bước vào đúng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 (kéo dài 4 ngày từ 30/8 – 2/9) nhưng tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách kéo đến mua sắm đã khá đông.
Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, lượng khách đến mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông những ngày này khá đông. Nhu cầu mua sắm của người dân tập trung vào các sản phẩm phục vụ gia đình và du khách gồm thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn và dịch vụ ăn uống. Trong đó, rau củ, thịt cá và các món chế biến tiện lợi tại khu ẩm thực tự chọn là lựa chọn ưu tiên. Bên cạnh thực phẩm, sức mua còn ghi nhận ở nhóm đồ giải khát mùa hè – thu, văn phòng phẩm cho năm học mới và sản phẩm du lịch.
Bên cạnh đó, dịp này người tiêu dùng có sự quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm mang tính gắn kết cộng đồng, thể hiện tình yêu nước trong dịp đại lễ như cờ Tổ quốc, đồ trang trí, trang phục họa tiết cờ đỏ sao vàng.
Chị Thảo (Hà Đông, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi mua sắm cho gia đình, chị cho biết, để chuẩn bị cho buổi đi xem diễu binh, diễu hành của cả gia đình chị đang tìm mua các mẫu áo phông đỏ có in hình ngôi sao vàng năm cánh và các mẫu áo thiết kế theo trend "yêu nước". Theo chị giá cả hợp lý, chất liệu mát mẻ, chị khá ưng ý.
Không đi một mình, chị Tươi (Ngã Tư Sở), cho cả 2 con cùng đi mua sắm, mặt hàng mà chị chọn mua ngoài thực phẩm tươi sống, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới của các con còn có các mẫu áo Tổ Quốc, những sản phẩm thiết kế riêng cho ngày lễ Quốc Khánh ngày 2/9.
Đa số người dân có xu hướng đi mua sắm trước kỳ nghỉ lễ để có thời gian cùng gia đình, bạn bè đi xem diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 2/9.
Để hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, hiện Aeon Việt Nam cũng đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong số đó, chương trình khuyến mãi "Sale tưng bừng, mừng đại lễ" diễn ra từ 21/8 – 3/9 mang đến mức giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang. Khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng hằng ngày với hóa đơn từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng tại các Trung tâm Mua sắm và Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON (trừ AEON Xuân Thủy). Bên cạnh các ưu đãi dịp lễ, khách hàng vẫn được hưởng loạt chương trình định kỳ quen thuộc như "Giá thấp mỗi ngày", "Thứ Tư vui vẻ" và "Ngày hội thành viên", mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và tiết kiệm
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, AEON Việt Nam điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các trung tâm mở cửa từ 8:00 – 22:30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam, mở cửa từ 8:00 hoặc 9:00 đến 22:00 hoặc 22:30 từ ngày 30/8 – 2/9.
