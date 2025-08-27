Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Rau xanh Hà Nội tăng giá gấp đôi vì ảnh hưởng bão số 5 GĐXH - Vì ảnh hưởng của bão số 5, tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, giá rau xanh bất ngờ tăng gấp đôi so với tuần trước. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn kéo dài, ngập úng diện rộng khi bão số 5 đổ bộ khiến nguồn cung rau về chợ bị hạn chế.

Cụ thể, đến nay, 18 xã phường như Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Khương Đình, Yên Hòa, Yên Sở… đã gửi kết quả rà soát về những điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân tham dự đại lễ.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị các địa phương còn lại phải khẩn trương bổ sung danh sách, đặc biệt quanh các tuyến đường sắt đô thị và khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, đơn vị nào chậm triển khai sẽ bị báo cáo UBND TP để chấn chỉnh.

Theo phương án, thành phố đã bố trí 92 điểm trông giữ xe tập trung trên nhiều trục tuyến:

Đường sắt đô thị 2A: Bến xe Yên Nghĩa (150 xe khách), khu vực đề pô Phú Lương (100 xe khách), đường Nguyễn Khuyến và 19/5 (35 ô tô con), cùng khuôn viên nhiều trường đại học như Bưu chính viễn thông, Khoa học Tự nhiên, Thủy lợi, Công đoàn… và một bãi đất trống trên đường Nguyễn Trãi có thể chứa 200 xe khách.

Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí. Ảnh: Bảo Loan

Tuyến 3.1: Khu vực đề pô Nhổn, bãi đỗ xe Tổng công ty Vận tải Hà Nội (700 ô tô con); khu đất gần ĐH Công nghiệp; trung chuyển xe buýt Nhổn.

Lòng đường đôi 70 đoạn Trịnh Văn Bô – đường 32 có thể để 300 ô tô con; Các phố Quan Hoa, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Chánh, Trung Hòa… dự kiến chứa 500 ô tô con; Trường ĐH Quốc gia, Sư phạm, Giao thông Vận tải cũng tham gia bố trí bãi đỗ.

Quốc lộ 1: Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng – Đền Lừ (400 ô tô con); các tuyến Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng… (300 ô tô con); Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng cũng hỗ trợ tiếp nhận.

Cầu, cửa ngõ: Khu Ngoại giao đoàn (80 ô tô con); lòng đường Hồng Tiến (150 ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (400 ô tô con); Đàm Quang Trung (200 ô tô con) cùng một bãi đất gần đó chứa 200 xe khách 45 chỗ.

Song song, các xã phường cũng đã huy động 73 điểm đỗ bổ sung.

Đơn cử như phường Bạch Mai có Công viên Tuổi trẻ, Trường Tiểu học – THCS Tô Hoàng; phường Đại Mỗ (Công viên Phùng Khoang); phường Láng có cơ sở của Học viện Phụ nữ, Thanh thiếu niên, Viện máy và dụng cụ công nghiệp; phường Giảng Võ với 13 điểm gồm Vườn thú Hà Nội, Công viên Indira Gandhi, nhiều trường học…

Phường Cửa Nam bố trí 5 điểm, gồm các trường THPT, THCS và vườn hoa Tao Đàn, Mê Linh.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã rà soát thêm 16 điểm trong phạm vi các ga tuyến 2A và 3.1 từ ga Láng, Thượng Đình, Văn Quán, Hà Đông đến ga Nhổn, Cầu Giấy, Phú Diễn.

Như vậy, tổng cộng gần 170 điểm đỗ xe đã được bố trí trên toàn thành phố.

Việc tổ chức trông giữ miễn phí kết hợp điều chỉnh tuyến buýt, tăng cường tàu điện được coi là bước chuẩn bị quan trọng để phục vụ hàng vạn người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Bão số 5 làm cước vận tải Hà Nội tăng vọt: Grab, Xanh SM.. đều báo giá cao do thời tiết bất thường GĐXH - Trong ngày 25/8, khi mưa bão số 5 tiếp tục tràn về Hà Nội, nhiều người dân phản ánh tình trạng khó đặt xe công nghệ, phải chờ rất lâu nhưng vẫn không có tài xế nhận chuyến. Đáng chú ý, giá cước tăng vọt, có chuyến ngắn chỉ vài km nhưng cao gấp 3 – 4 lần ngày thường, khiến nhiều người ngỡ ngàng.