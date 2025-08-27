Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.
Cụ thể, đến nay, 18 xã phường như Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Khương Đình, Yên Hòa, Yên Sở… đã gửi kết quả rà soát về những điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân tham dự đại lễ.
Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị các địa phương còn lại phải khẩn trương bổ sung danh sách, đặc biệt quanh các tuyến đường sắt đô thị và khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.
Sở Xây dựng nhấn mạnh, đơn vị nào chậm triển khai sẽ bị báo cáo UBND TP để chấn chỉnh.
Theo phương án, thành phố đã bố trí 92 điểm trông giữ xe tập trung trên nhiều trục tuyến:
Đường sắt đô thị 2A: Bến xe Yên Nghĩa (150 xe khách), khu vực đề pô Phú Lương (100 xe khách), đường Nguyễn Khuyến và 19/5 (35 ô tô con), cùng khuôn viên nhiều trường đại học như Bưu chính viễn thông, Khoa học Tự nhiên, Thủy lợi, Công đoàn… và một bãi đất trống trên đường Nguyễn Trãi có thể chứa 200 xe khách.
Tuyến 3.1: Khu vực đề pô Nhổn, bãi đỗ xe Tổng công ty Vận tải Hà Nội (700 ô tô con); khu đất gần ĐH Công nghiệp; trung chuyển xe buýt Nhổn.
Lòng đường đôi 70 đoạn Trịnh Văn Bô – đường 32 có thể để 300 ô tô con; Các phố Quan Hoa, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Chánh, Trung Hòa… dự kiến chứa 500 ô tô con; Trường ĐH Quốc gia, Sư phạm, Giao thông Vận tải cũng tham gia bố trí bãi đỗ.
Quốc lộ 1: Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng – Đền Lừ (400 ô tô con); các tuyến Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng… (300 ô tô con); Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng cũng hỗ trợ tiếp nhận.
Cầu, cửa ngõ: Khu Ngoại giao đoàn (80 ô tô con); lòng đường Hồng Tiến (150 ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (400 ô tô con); Đàm Quang Trung (200 ô tô con) cùng một bãi đất gần đó chứa 200 xe khách 45 chỗ.
Song song, các xã phường cũng đã huy động 73 điểm đỗ bổ sung.
Đơn cử như phường Bạch Mai có Công viên Tuổi trẻ, Trường Tiểu học – THCS Tô Hoàng; phường Đại Mỗ (Công viên Phùng Khoang); phường Láng có cơ sở của Học viện Phụ nữ, Thanh thiếu niên, Viện máy và dụng cụ công nghiệp; phường Giảng Võ với 13 điểm gồm Vườn thú Hà Nội, Công viên Indira Gandhi, nhiều trường học…
Phường Cửa Nam bố trí 5 điểm, gồm các trường THPT, THCS và vườn hoa Tao Đàn, Mê Linh.
Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã rà soát thêm 16 điểm trong phạm vi các ga tuyến 2A và 3.1 từ ga Láng, Thượng Đình, Văn Quán, Hà Đông đến ga Nhổn, Cầu Giấy, Phú Diễn.
Như vậy, tổng cộng gần 170 điểm đỗ xe đã được bố trí trên toàn thành phố.
Việc tổ chức trông giữ miễn phí kết hợp điều chỉnh tuyến buýt, tăng cường tàu điện được coi là bước chuẩn bị quan trọng để phục vụ hàng vạn người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát. Video: BẢO LOAN
Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đápBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.
Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.
167 điểm kinh doanh tự phát làm xấu xí hình ảnh Thủ đô, nguyên nhân gì khiến 'chợ cóc' tồn tại dai dẳng?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Hiện Hà Nội có tới 167 điểm kinh doanh tự phát, tồn tại song song với 457 chợ dân sinh. Nguyên nhân khiến "chợ cóc" tồn tại dai dẳng, gây áp lực lớn cho quản lý đô thị chính là thói quen mua sắm "tiện đâu mua đấy" của người dân và chi phí thuê chợ cao.
Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàngBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
Giá nhà đất thổ cư tăng cao khiến nguồn khách ít dần, nhiều môi giới không bán được hàng, buộc phải bỏ nghề.
Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc miễn phí vé trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị). Chính sách này được áp dụng trong bốn ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dânBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).
Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Đồng thời, tăng người, tăng quầy bán vé phục vụ nhà xe và nhân dân.
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dânBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).