Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
Ngày 28/9, thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường hỗ trợ lưu trú tại ký túc xá sẽ dành riêng cho người dân ở các tỉnh thành xa về Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9.
Nhà trường cho biết sẽ ưu tiên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở xa và những gia đình chính sách, có công với cách mạng.
Hiện tại, nhà B9 và B10 ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội, các phòng ở đã được gấp rút chuẩn bị và dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón tiếp người dân về lưu trú.
Trong đó, nhà B9 có sức chứa 500 chỗ và nhà B10 có 700 chỗ, tổng cộng 1.200 chỗ ở miễn phí.
Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như bình nóng lạnh, quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng, chăn chiếu sạch sẽ và nhà vệ sinh khép kín rộng rãi, đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương nhằm mang đến điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân.
Với vị trí ngay trung tâm Thủ đô, ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội nằm gần nhiều tuyến giao thông trọng điểm, giúp người dân thuận tiện di chuyển đến Quảng trường Ba Đình - nơi tổ chức lễ diễu binh, diễu hành, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho việc đi lại trong những ngày diễn ra sự kiện.
Các khâu quan trọng như kiểm tra thông tin đăng ký và giấy tờ tùy thân, hướng dẫn nhận phòng và phổ biến nội quy ký túc xá, phát thẻ ra vào hoặc giấy xác nhận để thuận tiện cho quản lý, cũng như bố trí cán bộ trực đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian người dân lưu trú đều được triển khai chặt chẽ.
Hà Nội: Hàng ngàn người dân hô vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' để chờ đoàn diễu binh, diễu hành. Video: Bảo Loan
