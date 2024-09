Hà Nội: Người đàn ông ở Quảng Ninh bị công an truy tìm do chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng

Chiều ngày 28/9/2024, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên đang xác minh đơn tố giác đối với Trần Đức Tấn (SN1975) trú tại Tổ 3 Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, chị V (SN 1978 ở Long Biên, Hà Nội) có ủy quyền cho Tấn thu hồi số nợ 5 tỷ đồng mà chị V cho một công ty vay. Tuy nhiên, sau khi công ty thanh toán một phần số nợ, Tấn đã chiếm đoạt 900 triệu đồng.

Đối tượng Trần Đức Tấn.

Qua công tác xác minh, Công an quận Long Biên xác định hiện Trần Đức Tấn không có ở tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Long Biên quyết định truy tìm đối tượng Trần Đức Tấn (có hình ảnh kèm theo).

Cơ quan công an cho biết, ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

