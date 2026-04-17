Hà Nội: Nhà riêng tại phường Kiến Hưng thiết lập mặt bằng giá mới 2026

Thứ sáu, 12:54 17/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 150 cho đến gần 400 triệu đồng/m2.

Diễn biến giá nhà riêng tại phường Kiến Hưng tháng 4/2026

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Kiến Hưng mới là nơi có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 150 đến gần 400 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, một căn  nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 32m2, tại phố Bà Triệu, phường Kiến Hưng, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12 tỷ đồng, tương đương 375 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Sỹ Đa, phường Kiến Hưng, căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 34m2 hiện đang được rao bán với giá 7,9 tỷ đồng, tương đương 232,35 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn nhà riêng, thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 tại đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng với giá 8,5 tỷ đồng, tương đương 212,5 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, khảo sát trên địa bàn phường Kiến Hưng, giá nhà riêng đã thiết lập mặt bằng mới, giá nhà tăng cao vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Hiện nay, phường  Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La thuộc quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Nguyên nhân khiến giá nhà riêng tại phường Kiến Hưng tăng giá

Khu vực phường Kiến Hưng, thuộc quận Hà Đông của Hà Nội, đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về giá bất động sản trong bối cảnh nhu cầu mua nhà liên tục ở mức cao. Một trong những nguyên nhân quan trọng đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh của khu vực phía Tây thủ đô, kéo theo sự hoàn thiện dần của hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng. Việc kết nối thuận tiện với các trục đường lớn và khu trung tâm đã khiến Kiến Hưng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tâm lý tìm kiếm không gian sống rộng rãi hơn, chi phí hợp lý hơn so với khu vực nội đô cũng góp phần thúc đẩy dòng người dịch chuyển về đây. Dù hiện nay nguồn cung bất động sản trong khu vực vẫn được đánh giá là khá dồi dào, với nhiều loại hình nhà ở từ đất nền đến nhà xây sẵn, nhưng nhu cầu thực tế vẫn liên tục gia tăng, tạo áp lực lên mặt bằng giá. Giá bán vì vậy có xu hướng tăng nhanh, phổ biến dao động trong khoảng từ 150 đến 400 triệu đồng mỗi mét vuông, tùy thuộc vào vị trí, hạ tầng và mức độ hoàn thiện của từng bất động sản.

Ngoài ra, sự tham gia của các nhà đầu tư với kỳ vọng đón đầu quy hoạch và tiềm năng tăng giá trong tương lai cũng là yếu tố khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Tổng hòa các yếu tố về hạ tầng, nhu cầu ở thực và hoạt động đầu tư đã góp phần lý giải cho hiện tượng tăng giá nhanh và sức mua cao tại khu vực này trong thời gian gần đây.

Hà Nội: Nhà riêng tại phường Kiến Hưng thiết lập mặt bằng giá mới - Ảnh 1.Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 180 cho đến 500 triệu đồng/m2.

Hà Nội: Nhà riêng tại phường Kiến Hưng thiết lập mặt bằng giá mới - Ảnh 2.Hà Nội: Biệt thự tại phường Kiến Hưng rao bán rầm rộ tháng 4/2026

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 120 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.

Tin liên quan

Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2

Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2

Hà Nội: Biệt thự tại phường Kiến Hưng rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Hà Nội: Biệt thự tại phường Kiến Hưng rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026

Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương

Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương

Tháng 4/2026 nhà riêng trong ngõ tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Tháng 4/2026 nhà riêng trong ngõ tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Cùng chuyên mục

Ngân hàng nào gửi tiết kiệm có lãi nhất?: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Ngân hàng nào gửi tiết kiệm có lãi nhất?: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH, rẻ hơn cả SH Mode, chỉ ngang Lead

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH, rẻ hơn cả SH Mode, chỉ ngang Lead

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc giúp khách hàng có cơ hội sở hữu phương tiện di chuyển thực dụng, đầy đủ công nghệ hàng đầu như Honda SH mà giá lại rẻ hơn rất nhiều.

Giá USD hôm nay 17/4: 'Chợ đen' giảm sâu, ngân hàng thương mại giữ nhịp ổn định

Giá USD hôm nay 17/4: 'Chợ đen' giảm sâu, ngân hàng thương mại giữ nhịp ổn định

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Sáng 17/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, trong khi hệ thống ngân hàng thương mại duy trì trạng thái ổn định, chỉ điều chỉnh nhẹ.

Giá bạc hôm nay 17/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm 2 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 17/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm về vùng 80 triệu đồng/kg sau 2 ngày lập đỉnh

Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước tiếp tục giảm mạnh từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 triệu đồng thiết kế thời trang, pin LFP đi 120km/lần sạc, rẻ hơn Vision cực thích hợp với chị em đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 triệu đồng thiết kế thời trang, pin LFP đi 120km/lần sạc, rẻ hơn Vision cực thích hợp với chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện được trang bị pin lithium LFP với quãng đường tới 120 km/lần sạc, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Sedan hạng D giá 420 triệu đồng đi 630km, sạc siêu tốc, trang bị sánh ngang Toyota Camry, chi trả ngang Toyota Vios

Sedan hạng D giá 420 triệu đồng đi 630km, sạc siêu tốc, trang bị sánh ngang Toyota Camry, chi trả ngang Toyota Vios

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng D gây chú ý với giá từ hơn 420 triệu đồng, sạc siêu nhanh, đi tới 630 km, cạnh tranh Toyota Camry.

Chi tiết ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế mui trần độc đáo, đi 280 km/sạc, rẻ chỉ ngang Kia Morning dễ được lòng giới trẻ liệu có về Việt Nam?

Chi tiết ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế mui trần độc đáo, đi 280 km/sạc, rẻ chỉ ngang Kia Morning dễ được lòng giới trẻ liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ô tô mui trần gây chú ý với thiết kế độc đáo, phạm vi 280 km/sạc và mức giá dễ tiếp cận, trở thành lựa chọn mới cho giới trẻ đô thị.

Giá xe Mitsubishi giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross rẻ hiếm thấy

Giá xe Mitsubishi giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross rẻ hiếm thấy

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe Mitsubishi thấp hiếm thấy nhờ chương trình ưu đãi vô cùng lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Attrage...

Giá bạc hôm nay 16/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 16/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ duy trì ổn định quanh vùng 82-83 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Giá iPhone 15 Pro Max giảm cực rẻ, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 15 Pro Max giảm cực rẻ, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max mới nguyên seal giá rẻ được săn đón nhất tháng 4/2026.

Giá xe Mitsubishi giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross rẻ hiếm thấy

Giá xe Mitsubishi giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross rẻ hiếm thấy

Giá cả thị trường
Chi tiết ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế mui trần độc đáo, đi 280 km/sạc, rẻ chỉ ngang Kia Morning dễ được lòng giới trẻ liệu có về Việt Nam?

Chi tiết ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế mui trần độc đáo, đi 280 km/sạc, rẻ chỉ ngang Kia Morning dễ được lòng giới trẻ liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 16/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 16/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bất ngờ giảm mạnh

Giá cả thị trường
Sedan hạng D giá 420 triệu đồng đi 630km, sạc siêu tốc, trang bị sánh ngang Toyota Camry, chi trả ngang Toyota Vios

Sedan hạng D giá 420 triệu đồng đi 630km, sạc siêu tốc, trang bị sánh ngang Toyota Camry, chi trả ngang Toyota Vios

Giá cả thị trường

