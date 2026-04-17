Hà Nội: Nhà riêng tại phường Kiến Hưng thiết lập mặt bằng giá mới 2026

Diễn biến giá nhà riêng tại phường Kiến Hưng tháng 4/2026

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Kiến Hưng mới là nơi có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 150 đến gần 400 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 32m2, tại phố Bà Triệu, phường Kiến Hưng, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12 tỷ đồng, tương đương 375 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Sỹ Đa, phường Kiến Hưng, căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 34m2 hiện đang được rao bán với giá 7,9 tỷ đồng, tương đương 232,35 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn nhà riêng, thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 tại đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng với giá 8,5 tỷ đồng, tương đương 212,5 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, khảo sát trên địa bàn phường Kiến Hưng, giá nhà riêng đã thiết lập mặt bằng mới, giá nhà tăng cao vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Hiện nay, phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La thuộc quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Nguyên nhân khiến giá nhà riêng tại phường Kiến Hưng tăng giá

Khu vực phường Kiến Hưng, thuộc quận Hà Đông của Hà Nội, đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về giá bất động sản trong bối cảnh nhu cầu mua nhà liên tục ở mức cao. Một trong những nguyên nhân quan trọng đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh của khu vực phía Tây thủ đô, kéo theo sự hoàn thiện dần của hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng. Việc kết nối thuận tiện với các trục đường lớn và khu trung tâm đã khiến Kiến Hưng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tâm lý tìm kiếm không gian sống rộng rãi hơn, chi phí hợp lý hơn so với khu vực nội đô cũng góp phần thúc đẩy dòng người dịch chuyển về đây. Dù hiện nay nguồn cung bất động sản trong khu vực vẫn được đánh giá là khá dồi dào, với nhiều loại hình nhà ở từ đất nền đến nhà xây sẵn, nhưng nhu cầu thực tế vẫn liên tục gia tăng, tạo áp lực lên mặt bằng giá. Giá bán vì vậy có xu hướng tăng nhanh, phổ biến dao động trong khoảng từ 150 đến 400 triệu đồng mỗi mét vuông, tùy thuộc vào vị trí, hạ tầng và mức độ hoàn thiện của từng bất động sản.

Ngoài ra, sự tham gia của các nhà đầu tư với kỳ vọng đón đầu quy hoạch và tiềm năng tăng giá trong tương lai cũng là yếu tố khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Tổng hòa các yếu tố về hạ tầng, nhu cầu ở thực và hoạt động đầu tư đã góp phần lý giải cho hiện tượng tăng giá nhanh và sức mua cao tại khu vực này trong thời gian gần đây.

Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2 GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 180 cho đến 500 triệu đồng/m2.