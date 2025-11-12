Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 15 phút ngày 11/11, nữ sinh L.M.H. (18 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại Gia Lâm, Hà Nội) vừa bước xuống xe buýt tuyến 46 thì bị một người đàn ông trung niên (hành nghề xe ôm tại bến) tiến lại mời đi xe.

Trong lúc mời khách, người đàn ông này được cho là đã có hành động chạm vào người nữ sinh H., khiến cô gái trẻ phản ứng mạnh.

Chứng kiến vụ việc, người dân cho biết ban đầu nữ sinh chỉ phản ứng nhẹ. Tuy nhiên, khi người đàn ông vẫn giữ thái độ cười cợt, cô H. đã lớn tiếng phản đối, sau đó chạy theo đá vào người tài xế xe ôm.

Hình ảnh nữ sinh khống chế người đàn ông được cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: NDCC

Tiếp đó, nữ sinh kiên quyết khống chế người đàn ông tại chỗ, gọi video cho bố để kể lại sự việc và nhờ người xung quanh hỗ trợ. Hành động quyết liệt của nữ sinh đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng an ninh bến xe cùng Giám đốc bến xe Mỹ Đình đã có mặt tại hiện trường. Sau khi lắng nghe trình bày của cô gái, người đàn ông đã được đưa về trạm xử lý và bàn giao cho Công an phường Từ Liêm giải quyết.

Tại cơ quan công an, người đàn ông hành nghề xe ôm trình bày rằng ông chỉ mời khách đi xe, không cố tình sàm sỡ, nhưng "động tác mạnh tay" đã dẫn tới hiểu lầm. Sau khi được phân tích rõ về hành vi, ông đã trực tiếp xin lỗi nữ sinh L.M.H.

Trước sự hối lỗi này, chị H. đã chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị Công an phường không xử lý thêm. Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đã hoàn tất việc xác minh, hai bên tự nguyện hòa giải.

Tuy nhiên, Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế và người hành nghề tại khu vực bến xe cần cư xử đúng mực, giữ khoảng cách và thái độ tôn trọng, tránh gây hiểu nhầm hoặc phản cảm với hành khách, đặc biệt là phụ nữ và sinh viên, nhằm đảm bảo môi trường an ninh, an toàn tại khu vực bến xe.