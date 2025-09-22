Mới nhất
Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Thứ hai, 21:38 22/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, đối tượng Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ, đồng thời giật túi xách của nạn nhân đang để trên yên xe máy và tẩu thoát...

Tối 22/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Ngọc Hà và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hà (SN 1987, trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản và sàm sỡ phụ nữ.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 00h50' ngày 13/9, Nguyễn Đức Hà đeo khẩu trang, điều khiển xe máy tháo BKS, đi trên nhiều tuyến phố để tìm phụ nữ với mục đích quấy rối, sàm sỡ.

Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đối tượng Hà chạy theo dùng tay sàm sỡ và giật túi xách của chị H. được camera ghi lại.

Khi đi đến phố Phan Kế Bính, đối tượng nhìn thấy chị H. (SN 1992) điều khiển xe máy đi trên đường nên đã bám theo. Đến ngõ 444 Đội Cấn, lợi dụng lúc chị H đang dắt xe vào nhà, Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ chị đồng thời giật lấy túi xách của chị H. để trên yên xe máy rồi tẩu thoát. Bên trong túi xách có 1 chiếc điện thoại iPhone 15 và 3,7 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng đi đến ngõ 198 Xã Đàn, thì phát hiện chị V. (SN 2001) đang dắt xe vào nhà nên đã tiếp cận, tiếp tục sàm sỡ chị V rồi bỏ chạy.

Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã phối hợp Công an phường Ngọc Hà và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng.

Đến tối ngày 21/9/2025, Công an Thành phố đã bắt giữ Nguyễn Đức Hà, thu giữ tang vật gồm 1 chiếc điện thoại của chị H. và xe máy của đối tượng sử dụng để gây án. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

‎Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Trung Sơn
