Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội
GĐXH - Lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, đối tượng Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ, đồng thời giật túi xách của nạn nhân đang để trên yên xe máy và tẩu thoát...
Tối 22/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Ngọc Hà và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hà (SN 1987, trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản và sàm sỡ phụ nữ.
Theo cơ quan công an, vào khoảng 00h50' ngày 13/9, Nguyễn Đức Hà đeo khẩu trang, điều khiển xe máy tháo BKS, đi trên nhiều tuyến phố để tìm phụ nữ với mục đích quấy rối, sàm sỡ.
Khi đi đến phố Phan Kế Bính, đối tượng nhìn thấy chị H. (SN 1992) điều khiển xe máy đi trên đường nên đã bám theo. Đến ngõ 444 Đội Cấn, lợi dụng lúc chị H đang dắt xe vào nhà, Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ chị đồng thời giật lấy túi xách của chị H. để trên yên xe máy rồi tẩu thoát. Bên trong túi xách có 1 chiếc điện thoại iPhone 15 và 3,7 triệu đồng.
Sau đó, đối tượng đi đến ngõ 198 Xã Đàn, thì phát hiện chị V. (SN 2001) đang dắt xe vào nhà nên đã tiếp cận, tiếp tục sàm sỡ chị V rồi bỏ chạy.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã phối hợp Công an phường Ngọc Hà và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng.
Đến tối ngày 21/9/2025, Công an Thành phố đã bắt giữ Nguyễn Đức Hà, thu giữ tang vật gồm 1 chiếc điện thoại của chị H. và xe máy của đối tượng sử dụng để gây án. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
Xem thêm video được quan tâm:
Người phụ nữ bị sàm sỡ, giật túi xách tại chung cư mini ở Hà Nội.
Hà Nội: Công an xử lý nam thanh niên gọi đến số 113, 114 để 'trêu đùa'Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) mới đây đã xử lý trường hợp một nam thanh niên sử dụng điện thoại của người khác, gọi điện đến đường dây nóng của Công an TP Hà Nội để báo cháy giả.
Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tíchPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 16 đối tượng bị khởi tố, Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng.
Cảnh báo chiêu trò 'quay số trúng thưởng' lừa tiền học sinh trên mạng xã hộiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ, tò mò, ham lợi nhuận nhanh của giới trẻ để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk LắkPháp luật - 17 giờ trước
Chiều 21/9, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nữ sinh trong vụ “bắt cóc online”.
Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồnXã hội - 1 ngày trước
Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.
Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũXã hội - 1 ngày trước
Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.
Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trườngXã hội - 1 ngày trước
Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.
Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồngXã hội - 1 ngày trước
Khi nhận cuộc gọi của con trai yêu cầu chuyển 500 triệu đồng vì “đang bị bắt cóc”, gia đình cháu C. lập tức nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác, họ nhanh chóng trình báo công an, góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi tội phạm, bảo vệ an toàn cho con em và cộng đồng.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.