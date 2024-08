Hà Nội: Phản hồi góp ý về món ăn trên ứng dụng grab đồ ăn, khách hàng bị cho là đối thủ cạnh tranh 'bẩn' của quán

Ngày 31/7 vừa qua, trong một hội nhóm review đồ ăn trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết phản ánh về chất lượng dịch vụ của quán gà Smart Chicken ở khu vực Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Chủ tài khoản có tên T.P cho biết, cô nhận thấy quán được đánh giá 4.6 sao trên ứng dụng nên quyết định đặt đồ ăn. Tuy nhiên, sau khi sử dụng đồ ăn của quán gà này, cô nhận thấy gà bị khô, lớp bột rất dày và cứng, khi ăn bị đau lợi và xuất hiện hiện tượng đau bụng quằn quại và đi ngoài vào lúc 3 giờ sáng.

Khi gặp phải hiện tượng tên, T.P đã có phản hồi trên ứng dụng để góp ý với quán ăn, thay vì xin lỗi, rút kinh nghiệm, quán gà Smart Chiken đã có phản hồi cho rằng cô gái này là đối thủ đang muốn hạ thấp uy tín của quán ăn mình: "Cảm ơn đối thủ, cạnh tranh lành mạnh lên bạn chứ cửa hàng mình luôn có dịch vụ CSKH sau mua. Nếu có lỗi, khách hàng sẽ phản hồi và cửa hàng sẽ xử lý ngay. Làm ăn bố láo thì không tồn tại đến ngày hôm nay đâu ạ. Nhìn các phản hồi khách đã từng mua là biết."

Bài đăng của cô sau khi đăng tải đã nhận về nhiều lời bình luận và đa số đều đồng tình với cách 'cảnh báo' của cô gái này: "Mình cũng nghĩ giống bạn, mua đồ ăn nên viết đánh giá vì rất công tâm. Sau khi nhận được rate thấp của mình bên quán gọi điện thuyết phục bỏ đánh giá, mình bảo mình cần suy nghĩ, sau họ nhắn tin sẽ hoàn tiền nếu mình bỏ đánh giá. Nhưng quan điểm của mình là ăn như thế nào viết như thế đấy để người sau không bị phải như mình. Mình đã hiểu tại sao các quán bây giờ rate cao mà ăn vẫn chán, là có bàn tay ma thuật".

"Tôi đọc đánh giá bao giờ cũng tìm 1 sao 2 sao đọc rồi chắt lọc nó mới chuẩn chứ đọc đánh giá khen thì ai cũng như ai"; "Report lên tổng đài luôn bạn ơi, mình có report một lần thì CSKH của Grab phản hồi rất nhanh, hoàn tiền nhanh, lại còn thăm hỏi ân cần cơ"; "Giờ đọc đánh giá phải để ý kĩ bạn ạ. Bọn nó đánh giá ảo nhiều lắm đó"; "Thế này là ế nên nhúng bột và chiên đi chiên lại nhiều lần";...

Chiều ngày 1/8, PV đã có cuộc trao đổi với chủ quán gà Smart Chicken, theo đó, anh Trần Văn Trà cho biết: "Tôi chưa biết có bài đăng về quán mình trong hội nhóm. Tuy nhiên, cửa hàng của tôi luôn có dịch vụ CSKH sau mua. Thông thường, nếu có vấn đề gì khách sẽ phản hồi ngay với quán, sau đó bên cửa hàng sẽ có phương pháp xử lý ngay. Thậm chí nếu có vấn đề thì chúng tôi sẽ hoàn tiền lại ngay cho khách. Trong trường hợp này, tôi nghĩ là khách hàng cũng đang có một vấn đề gì đó với quán và tôi cũng rất muốn liên lạc với khách hàng để xử lý sự việc này."

Khi được hỏi về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, anh Trà khẳng đinh: "Bên cửa hàng tôi làm ăn lâu dài, tôi nhập gà từ trang trại chính chứ không nhập loại gà có giá rẻ hay kém chất lượng để bán. Còn về khẩu vị, mỗi khách hàng sẽ có một khẩu vị món ăn khác nhau. Tôi sẵn sàng xử lý cho khách hàng thỏa đáng nếu khách hàng có phản hồi góp ý không hài lòng với quán."

Bên cạnh đó, anh Trà cũng cho biết, bên cửa hàng của anh có bộ phận CSKH phản ánh trên ứng dụng, người phản ánh trên ứng dụng trực tiếp không phải là anh và sẽ kiểm tra lại bộ phận nhân viên của mình.

Được biết, cửa hàng được mở cửa vào buổi tối và hiện đang chỉ bán online trên các ứng dụng. Bên cạnh đó, bài đăng của nhân vật vẫn nhận về nhiều lời bình luận từ cộng đồng dân cư mạng. Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

GĐXH - Mặc dù đã bị UBND - Công an phường Nghĩa Đô dán thông báo đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vẫn hoạt động bình thường bất chấp lệnh đình chỉ.