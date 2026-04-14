Hà Nội phân luồng giao thông dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, người dân đi lại thế nào?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 (30/4 - 3/5/2026).

Theo đó, thành phố triển khai nhiều phương án phân luồng từ xa để giảm ùn tắc tại các cửa ngõ, đặc biệt trên các tuyến trọng điểm như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 1, 5, 6, 32 và các trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Người dân di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam được khuyến nghị đi theo các hướng như: cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1 cũ hoặc các tuyến kết nối qua Hà Đông, Thường Tín. Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn phân luồng qua các nút giao như Liêm Tuyền, Vực Vòng, Vạn Điểm nhằm giảm tải cho nút giao Pháp Vân.

Đối với các hướng đi Đông Bắc, Tây Bắc, phía Bắc và phía Đông, thành phố cũng đưa ra nhiều lộ trình thay thế qua các cầu lớn (Thanh Trì, Nhật Tân, Thăng Long) và hệ thống cao tốc liên vùng để hạn chế dồn xe vào trung tâm.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hạ tầng, bổ sung biển báo, tổ chức trực đảm bảo giao thông thông suốt. Công an thành phố và các địa phương được đề nghị phối hợp điều tiết, hướng dẫn phân luồng từ xa.

Việc phân luồng nhằm giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới.

