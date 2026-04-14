Hà Nội phân luồng giao thông dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, người dân đi lại thế nào?
Hà Nội triển khai nhiều hướng lưu thông thay thế tại các cửa ngõ, đảm bảo giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 (30/4 - 3/5/2026).
Theo đó, thành phố triển khai nhiều phương án phân luồng từ xa để giảm ùn tắc tại các cửa ngõ, đặc biệt trên các tuyến trọng điểm như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 1, 5, 6, 32 và các trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.
Người dân di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam được khuyến nghị đi theo các hướng như: cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1 cũ hoặc các tuyến kết nối qua Hà Đông, Thường Tín. Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn phân luồng qua các nút giao như Liêm Tuyền, Vực Vòng, Vạn Điểm nhằm giảm tải cho nút giao Pháp Vân.
Đối với các hướng đi Đông Bắc, Tây Bắc, phía Bắc và phía Đông, thành phố cũng đưa ra nhiều lộ trình thay thế qua các cầu lớn (Thanh Trì, Nhật Tân, Thăng Long) và hệ thống cao tốc liên vùng để hạn chế dồn xe vào trung tâm.
Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hạ tầng, bổ sung biển báo, tổ chức trực đảm bảo giao thông thông suốt. Công an thành phố và các địa phương được đề nghị phối hợp điều tiết, hướng dẫn phân luồng từ xa.
Việc phân luồng nhằm giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới.
Xem thêm video được quan tâm:
Lực lượng cảnh sát giao thông và công an cơ sở triển khai cao điểm tuần tra tại các tuyến cửa ngõ phía nam Hà Nội.
Từ nay đến 2030, Hà Nội mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm như thế nào?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND (ngày 11/4/2026) nhằm triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026 - 2030.
Hà Nội: Cháy chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, 3 người may mắn thoát nạn an toànThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọngThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Tin sáng 14/4: Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc có 'rét nàng Bân'?; Đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếpXã hội - 13 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh giúp hạ nhiệt; Xe máy dưới 5 năm sử dụng có thể sẽ không phải kiểm định khí thải trực tiếp.
Từ 15/5, trưng bày quá một bao thuốc lá, điểm bán lẻ có thể bị phạt tới 5 triệu đồngXã hội - 1 ngày trước
Từ ngày 15/5, theo quy định mới tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP, các điểm bán lẻ thuốc lá trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
Hai kỳ nghỉ nối tiếp, vận tải Hà Nội lên phương án phục vụ linh hoạt ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài liên tiếp được dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng
3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.
Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026Thời sự - 2 ngày trước
Với 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.