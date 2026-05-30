Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Trong buổi làm việc tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Công ty CP Tập đoàn Sunhouse (viết tắt là Sunhouse) tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến bài viết: "Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe" đăng tải ngày 24/5 trước đó.

Sunhouse khẳng định khí thải đạt chuẩn

Về khói thải ra môi trường, đại diện Sunhouse cho biết, năm 2016, Sunhouse quyết định đầu tư Dự án "Nâng công suất nhà máy Sunhouse – Công ty CP Tập đoàn Sunhouse với công suất 700 tấn sản phẩm/năm" tại Cụm Công nghiệp Ngọc Liệp (nay thuộc xã Kiều Phú, Hà Nội).

Dự án này thuộc đối tượng buộc phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cũng trong năm 2016, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cùng năm này, Sunhouse ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp tập trung với Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp. Theo đó, nước thải từ nhà máy Sunhouse sẽ được xả vào hệ thống thoát nước chung của CCN Ngọc Liệp để xử lý.

Theo đại diện Sunhouse, nhà máy của công ty đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào năm 2016 và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, với tần suất 3 tháng/lần. Ảnh: Bảo Loan

Năm 2021, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) đã tiến hành kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý bụi và khí thải… Kết quả cho thấy đều đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đến năm 2022, Công ty TNHH Kim Khí Sunhouse (đơn vị thuộc Tập đoàn Sunhouse) được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với các hạng mục công trình: hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý (công suất 40m3/ngày đêm); hệ thống xử lý khí thải trong quá trình sơn, sấy; xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải trong quá trình vận hành; bụi, khí thải phát sinh; tiếng ồn, độ rung và chất thải rắn sinh hoạt…

Tháng 6/2022, Dự án "Nâng công suất nhà máy Sunhouse lên 700 tấn sản phẩm/năm" được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, với các danh mục công trình: thu gom và xử lý nước thải; xử lý bụi, khí thải; lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại; quan trắc môi trường.

Theo đó, chương trình quan trắc môi trường được thực hiện với tần suất 3 tháng/lần.

Hoạt động quan trắc môi trường cần khách quan, minh bạch hơn

Theo bản báo cáo kết quả quan trắc môi trường Sunhouse cung cấp, Công ty Cổ phần Môi trường Thịnh Trường Phát (Hà Đông, Hà Nội) đã thực hiện quan trắc định kỳ và kỳ gần nhất được lấy mẫu trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 9h45 ngày 14/3/2026 tại Công ty TNHH Kim Khí Sunhouse.

Kết quả quan trắc cho thấy giá trị nồng độ các thông số phân tích trong mẫu khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Hà Nội; và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Tuy nhiên, thời điểm người dân phản ánh tình trạng khói thải dày đặc từ khu vực Nhà máy Sunhouse thường diễn ra sau 19h15 hằng ngày trở đi.

Video: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse (Hà Nội), người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe.

Ngày 29/5, trao đổi với phóng viên, luật sư Chu Quỳnh Vương - Văn phòng Luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định rõ hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch; ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm và quản lý rủi ro môi trường.

Theo luật sư Vương, từ nguyên tắc này, việc quan trắc môi trường đối với cơ sở sản xuất hoạt động liên tục 24/24 cần bảo đảm tính đại diện, khách quan và phản ánh đúng thực tế vận hành của nhà máy, bao gồm cả các khung giờ có nguy cơ phát sinh khí thải cao hoặc thời điểm người dân phản ánh bất thường. Hoạt động quan trắc môi trường có thể được thực hiện theo hình thức định kỳ hoặc đột xuất.

Do đó, điều người dân quan tâm lúc này là đơn vị quan trắc có và sẽ thực hiện lấy mẫu quan trắc sau 19h hay không, bởi kết quả quan trắc được thực hiện vào ban ngày hoàn toàn không có cơ sở phản ánh đầy đủ, thực tế hoạt động xả thải của nhà máy Sunhouse, đặc biệt là tình trạng khói cuồn cuộn thải ra môi trường sau 19h15 hằng ngày như đã phản ánh trước đó.

Khu vực để xe công nhân được thuê từ hộ gia đình người dân

Về khu vực để xe phía sau nhà máy Sunhouse có dấu hiệu không đảm bảo an toàn PCCC, an ninh trật tự, đại diện Sunhouse cho biết, do Sunhouse có kế hoạch quy hoạch lại khu vực sản xuất, nâng công suất sản xuất nên khu vực trông giữ xe, tài sản của công nhân, nhân viên được cung ứng bởi đơn vị khác.

Theo đó, năm 2020, Sunhouse đã ký hợp đồng thuê công trình xây dựng và trông giữ xe với hộ gia đình bà K.T.H với mức giá 23 triệu đồng/tháng. Thời hạn hợp đồng là 5 năm.

Toàn cảnh khu vực trông giữ phương tiện, tài sản của công nhân Sunhouse, nằm tại phía sau Nhà máy Sunhouse. Ảnh: Bảo Loan

Cảnh nhếch nhác tại khu vực trông giữ phương tiện, tài sản của công nhân Sunhouse, nằm tại phía sau Nhà máy Sunhouse. Ảnh: Bảo Loan

Mức giá này đã bao gồm chi phí bảo trì, quản lý vận hành công trình xây dựng, điện, nước, người trông giữ xe.

Đại diện Sunhouse cho biết, căn cứ theo hợp đồng đã ký trước đó, bà K.T.H (bên cho thuê) có nghĩa vụ đảm bảo, bảo vệ tài sản của công nhân và chịu trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy cùng các quy định pháp luật khác. Do đó, sau phản ánh của Báo, Sunhouse sẽ rà soát lại các điều kiện tuân thủ pháp luật của đơn vị cho thuê để quyết định việc tiếp tục hay thay đổi đơn vị cung ứng mặt bằng trông giữ xe.

Trước đó, vào tháng 4/2026, từ phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, phóng viên đã ghi nhận tình trạng khói cuồn cuộn thải ra môi trường tại khu vực Nhà máy Sunhouse (Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Kiều Phú, TP Hà Nội), vào lúc sau khoảng 19h15 phút hằng ngày. Theo nguồn tin, sau 19h là thời điểm công nhân bắt đầu ca làm việc mới với hoạt động nung nấu, tôi luyện kim loại (nhôm, gang) sản xuất sản phẩm gia dụng. Đây cũng là công đoạn phải sử dụng nhiệt độ rất cao nên phát sinh nhiều khói và khí thải công nghiệp. Vì phát sinh nhiều khói, khí thải công nghiệp nên hoạt động này chỉ diễn ra từ 19h hàng ngày - khi trời đã tối. Hiện tượng này tuyệt nhiên không xuất hiện vào ban ngày. Do đó, khói cuộn thải ra môi trường kèm theo mùi hắc, hăng mũi.

