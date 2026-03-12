Hà Nội: Phạt 7 triệu đồng tài xế xe khách 'phớt lờ' tín hiệu của đoàn xe ưu tiên

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 6/3/2026, khi Đội Tuần tra dẫn đoàn đang thực hiện nhiệm vụ dẫn một đoàn khách di chuyển từ trung tâm Thủ đô đi Khu di tích K9 (Ba Vì). Trong quá trình lưu thông trên Đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang BKS 26F-007.88 di chuyển phía trước có dấu hiệu cản trở.

Dù đoàn xe ưu tiên đã bật đèn tín hiệu, hú còi và cán bộ chiến sĩ liên tục sử dụng loa chuyên dụng để yêu cầu nhường đường, nhưng tài xế xe khách vẫn "phớt lờ", tiếp tục chiếm làn đường ưu tiên trong một quãng đường dài. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình và công tác bảo vệ đoàn khách mà còn thể hiện thái độ coi thường quy định về trật tự an toàn giao thông.

Phạt 7 triệu đồng tài xế xe khách 'phớt lờ' tín hiệu của đoàn xe ưu tiên. Video: Cục CSGT

Tổ công tác dẫn đoàn đã ghi hình lại toàn bộ diễn biến vi phạm và chuyển dữ liệu cho Đội CSGT đường bộ số 11 để truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định người cầm lái thời điểm đó là anh P.H.C (SN 1982, trú tại tỉnh Sơn La).

Tại buổi làm việc vào sáng ngày 12/3, tài xế P.H.C đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ vào quy định hiện hành, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt anh C. với mức phạt 7.000.000 đồng. Trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.

Qua vụ việc này, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo mạnh mẽ người dân khi tham gia giao thông: Khi gặp xe ưu tiên (xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương... đang phát tín hiệu), người lái xe phải nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại hẳn để nhường đường.

Mọi hành vi cản trở, cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn và hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.