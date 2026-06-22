Hà Nội: Phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy tại các cơ sở karaoke và massage ở Yên Hòa

Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội thông tin, trong các ngày 16 và 17/6/2026, Công an phường Yên Hòa đã đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra diện rộng đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở karaoke, massage, tập trung vào khung giờ đêm và rạng sáng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Qua kiểm tra 14 cơ sở karaoke, lực lượng công an đã tiến hành test nhanh ma túy đối với 317 nhân viên, phát hiện 03 trường hợp dương tính với chất ma túy, 314 trường hợp có kết quả âm tính.

Đối với 17 cơ sở massage, lực lượng chức năng đã kiểm tra và test nhanh ma túy đối với 189 nhân viên. Kết quả phát hiện 02 trường hợp dương tính với chất ma túy, 181 trường hợp âm tính; 06 trường hợp có kết quả nghi vấn đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an phường Yên Hòa đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý và nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhân sự, chủ động phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Theo cơ quan công an các đối tượng vi phạm về ma túy thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để hoạt động trái pháp luật. Vì vậy, việc duy trì kiểm tra thường xuyên kết hợp kiểm tra đột xuất không chỉ góp phần phát hiện, xử lý vi phạm mà còn tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh và người lao động.



