Bắt nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý qua biên giới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 26/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Hồ Văn Triệu bị bắt giữ khi vận chuyển lượng lớn ma túy. Ảnh: BPQT.

Khoảng 19h15 ngày 25/12, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Triệu (SN 2004, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện tại khu vực biên giới thuộc địa phận xã Lao Bảo.

Tiến hành kiểm tra phát hiện người này đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tang vật khác là 1 mô tô và 1 điện thoại di động.

Khai thác nhanh, đối tượng Hồ Văn Triệu khai được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy này về Việt Nam.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị điều tra bổ sung, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.