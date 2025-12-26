Bắt nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý qua biên giới
GĐXH - Nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào qua biên giới về Việt Nam.
Ngày 26/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Khoảng 19h15 ngày 25/12, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Triệu (SN 2004, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện tại khu vực biên giới thuộc địa phận xã Lao Bảo.
Tiến hành kiểm tra phát hiện người này đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tang vật khác là 1 mô tô và 1 điện thoại di động.
Khai thác nhanh, đối tượng Hồ Văn Triệu khai được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy này về Việt Nam.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị điều tra bổ sung, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
