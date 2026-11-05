Hà Nội thông qua phương án tháo dỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Người dân mong muốn được xem xét khắc phục tại chỗ thay vì di dời

Hà Nội thông qua phương án tháo dỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Cư dân HH Linh Đàm thấp thỏm những nỗi lo 'không tên' sau hơn thập kỷ an cư GĐXH - Những ngày qua, thông tin về phương án xử lý, di dời các hạng mục vi phạm tại cụm chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội) khiến hàng nghìn hộ dân hoang mang, lo lắng. Sau hơn một thập kỷ gom góp, bám trụ và gây dựng tổ ấm tại Thủ đô, nhiều gia đình trẻ đứng trước nỗi bất an tột cùng về tương lai chốn an cư.

Chủ trương của thành phố Hà Nội về việc rà soát, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy tồn đọng tại chuỗi dự án Mường Thanh đã và đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Việc lập lại trật tự kỷ cương đô thị, đảm bảo an toàn tính mạng lâu dài cho người dân là mục tiêu đúng đắn. Thế nhưng, giữa những phương án và giải pháp pháp lý được xem xét, câu chuyện an sinh của các hộ gia đình đang bám trụ mưu sinh nơi đây vẫn là những nỗi niềm trăn trở.

Trong căn hộ nhỏ tại tòa HH3B khu đô thị Linh Đàm, chị Nguyễn Thị Hồng Anh (43 tuổi, quê ở xã Quỹ Nhất, Nam Định) khẽ chỉnh lại góc chăn cho người con thứ hai. Cậu bé 13 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh nên mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải dựa hoàn toàn vào đôi tay của mẹ.

Hơn 20 năm gắn bó với Thủ đô từ thời còn là sinh viên đi học, lập nghiệp rồi xây dựng gia đình, căn nhà tại HH3B vừa là tài sản vừa là tổ ấm chứa nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng.

Chị Hồng Anh (43 tuổi, ở tòa HH3B, chung cư HH Linh Đàm) mong các cấp chính quyền lắng nghe, tính toán giải pháp kỹ thuật tại chỗ để cuộc sống gia đình không rơi vào cảnh quá nhiều xáo trộn. Ảnh: Bảo Loan

Chị Hồng Anh nhớ như in ngày nhận bàn giao nhà, đúng ngày 10/10/2015. Khi ấy, gia đình chị tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng của Nhà nước thông qua ngân hàng VietinBank, với số tiền vay là 540 triệu đồng để có một chốn đi về ổn định.

Đến nay, sau hơn một thập kỷ gom góp trả dần từng tháng, khoản nợ vẫn còn hơn 100 triệu đồng và vợ chồng chị dự tính, phải mất khoảng 4 năm nữa, mới có thể tích góp để hoàn tất phần còn lại của khoản vay.

Cả gia đình 5 nhân khẩu, với 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học và một bé cần chế độ chăm sóc đặc biệt, mọi chi phí sinh hoạt và học của các con đều trông chờ hoàn toàn vào đồng lương của người chồng làm việc trên phố.

Riêng chị Hồng Anh, vì con trai khuyết tật bẩm sinh cần sự chăm sóc đặc biệt nên chị túc trực ở nhà vừa làm nội trợ, vừa đưa đón các con đến trường mỗi ngày.

Khi đón nhận các thông tin bàn thảo về phương án xử lý, trong đó có luồng ý kiến di dời dân cư toàn bộ các khối tòa B thuộc cụm chung cư HH Linh Đàm, người mẹ 3 con không giấu nổi sự trăn trở.

HĐND TP Hà Nội vừa qua đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh, bao gồm tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hồng Anh cho biết: "Người dân chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chủ trương của thành phố nhằm lập lại kỷ cương và đảm bảo an toàn cho nhân dân. Nhưng thực lòng, chúng tôi mua nhà bằng mồ hôi nước mắt, bằng đồng tiền thật và vay mượn từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Người dân không hề sai. Nếu có sai phạm thì đó là trách nhiệm của chủ đầu tư và sự buông lỏng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở thời kỳ phát sinh vi phạm trước đây".

"Gia đình tôi trăn trở vô cùng về phần nợ ngân hàng còn lại, sự đứt đoạn môi trường học của các con và áp lực công việc của chồng. Trong khi đó, chồng tôi là lao động trụ cột, mỗi ngày đều lên khu vực trung tâm thành phố để làm việc. Nếu phải chuyển về những khu vực xa như Thanh Hà, áp lực thời gian để chồng đảm bảo công việc, chi phí đi lại, sinh hoạt sẽ đè nặng lên kinh tế gia đình hơn nữa", chị Hồng Anh trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1990, quê Hưng Hà, Thái Bình) trải lòng với phóng viên về cuộc sống làm mẹ đơn thân và mong muốn những giải pháp khắc phục hạ tầng tại chỗ sẽ được xem xét, ưu tiên.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1990, quê Hưng Hà, Thái Bình) - mẹ đơn thân 2 con nhỏ lớp 2 và lớp 5. Chị Huệ cho biết, một mình xoay xở với hai đứa trẻ và khoản nợ lớn, cuộc sống của 3 mẹ con vốn đã ở thế bấp bênh. Sai phạm của doanh nghiệp hay sự thiếu giám sát của cơ quan chức năng thời kỳ trước không nên trút gánh nặng lên vai người dân. Nếu chuyển đến khu đô thị Thanh Hà hoặc xa hơn nơi ở hiện tại, việc thay đổi trường lớp của các con và thay đổi cung đường đi làm sẽ xa hơn rất nhiều, dẫn đến áp lực cuộc sống nặng nề hơn và cũng vất vả hơn trong việc đưa đón lẫn công việc mưu sinh để giữ nguồn thu trả nợ. Thấu hiểu và đồng thuận với quyết tâm của thành phố trong việc siết chặt trật tự kỷ cương, nhưng đứng trước thực tế "người dân không có lỗi", các hộ dân nơi đây tha thiết mong muốn thành phố khi xử lý sai phạm làm sao vẫn đảm bảo được yếu tố an dân và ổn định đời sống người dân. Bên cạnh nỗi lo về chỗ ở tạm cư hay sự thiếu hụt hạ tầng tiện ích tại nơi ở mới, tâm tư lớn nhất của gia đình chị Hồng Anh, chị Huệ, cũng như hàng nghìn hộ dân tại tòa HH3B là mong thành phố cân nhắc bài toán pháp lý hài hòa với bài toán dân sinh. Theo chị Hồng Anh, thay vì các giải pháp làm đảo lộn nếp sống vốn đã ổn định hơn một thập kỷ qua, người dân tha thiết kiến nghị thành phố tạo điều kiện thực hiện các giải pháp khắc phục kỹ thuật tại chỗ. Đặc biệt là công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, như việc cải tạo, lắp đặt bổ sung hệ thống thang thoát hiểm ngoài trời ở các đầu hồi tiếp giáp giữa các tòa nhà. Đó sẽ là phương án thấu tình đạt lý hơn khi vừa giải quyết được cơ bản bài toán an toàn PCCC theo đúng chủ trương của thành phố, vừa bảo vệ quyền lợi của những người mua nhà, giúp các gia đình, các em nhỏ không bị đứt đoạn môi trường học tập. Trước đó, HĐND TP Hà Nội vừa qua đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh, bao gồm tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. Trình bày tờ trình trước HĐND thành phố, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, 12 dự án vi phạm có quy mô rất lớn và kéo dài nhiều năm qua. Số căn hộ được phê duyệt ban đầu chỉ 6.759 căn, nhưng xây dựng thực tế lên tới 24.943 căn (vượt 18.184 căn vi phạm). Lãnh đạo thành phố khẳng định, nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân. Nghị quyết của thành phố được xây dựng trên 7 nguyên tắc cốt lõi: Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; không làm thay đổi bản chất vi phạm; chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục; đặc biệt người mua nhà không có lỗi thì không phải chịu thiệt hại. Theo đó, thành phố phân loại các công trình, hạng mục công trình thành 2 nhóm cụ thể: Nhóm 1 (tồn tại có điều kiện): Các công trình đã hoàn thành, đảm bảo an toàn chịu lực, đáp ứng đủ điều kiện PCCC, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn thời điểm xây dựng và không vi phạm chỉ giới đường đỏ. Nhóm này người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục thay chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nhóm 2 (buộc phá dỡ): Các công trình không đáp ứng tiêu chí nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không thể khắc phục PCCC hoặc vi phạm chỉ giới đường đỏ. Đối với các trường hợp buộc phải di dời ra khỏi khu vực phá dỡ hoặc khối đế vi phạm, chính sách đặc thù nêu rõ: Người dân được nhận tiền bồi thường trong vòng 90 ngày, được thỏa thuận mua căn hộ khác thuộc dự án của chủ đầu tư, hoặc được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư mà không cần qua bốc thăm nếu đủ điều kiện. Phía chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án phá dỡ an toàn trong vòng 30 ngày, chịu toàn bộ chi phí bồi thường và khắc phục hậu quả; nếu không tự giác thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Hà Nội phân luồng giao thông Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã: Người đi xe máy lưu ý lộ trình mới để tránh ùn tắc GĐXH - Nhằm phục vụ thi công rào chắn ga ngầm S9 thuộc dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, phương án tổ chức giao thông trên tuyến Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã vừa được điều chỉnh, áp dụng liên tục từ nay đến hết tháng 5/2027.



