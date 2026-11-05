Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân tại 2 dự án Nobel School

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính và thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất tại Dự án Trường mầm non và liên cấp Nobel School Đông Sơn cùng Dự án Trường mầm non và liên cấp Nobel School Quảng Xương. Đây là 2 dự án xã hội hóa giáo dục do Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP làm chủ đầu tư.

Theo kết quả thanh tra, quá trình triển khai hai dự án ghi nhận sự chủ động của UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chuyên môn trong việc cho thuê đất, phê duyệt giá đất cụ thể cũng như xác định đơn giá thuê đất.

Đến nay, dự án tại Quảng Xương đã hoàn tất các thủ tục về hợp đồng thuê đất, bàn giao thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, dự án tại Đông Sơn cũng đã hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất và xác định thông báo nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ hàng loạt tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án Trường mầm non và liên cấp Nobel School Đông Sơn. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, hạn chế kéo dài xuyên suốt quá trình thực hiện. Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm trễ trong việc ký hợp đồng, bàn giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với tiến độ được giao.

Ngoài ra, việc xác định giá đất cụ thể và đơn giá thuê đất bị kéo dài do vướng mắc trong khâu xác định chi phí đầu tư xây dựng, cũng như việc thu thập, phối hợp cung cấp số liệu giữa các đơn vị chưa kịp thời. Đáng chú ý, tại quyết định cho thuê đất đợt 1 của dự án Đông Sơn còn xuất hiện sự chênh lệch chưa thống nhất giữa số liệu tổng diện tích cho thuê và tổng diện tích chi tiết các loại đất.

Về phía chủ đầu tư, Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP tiến hành khởi công xây dựng và đưa các công trình trường học vào hoạt động trước khi được bàn giao đất trên thực địa. Việc triển khai xây dựng công trình khi chưa hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng là chưa đúng với quy định của Luật Xây dựng. Đối với nghĩa vụ tài chính, đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành việc nộp tiền thuê đất vào ngân sách đối với dự án Đông Sơn theo thông báo của cơ quan thuế.

Liên quan đến việc áp dụng chính sách ưu đãi, kết luận nêu rõ doanh nghiệp không cung cấp được tài liệu chứng minh đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đầy đủ, hợp lệ trước thời điểm ngày 1/8/2024.

Do đó, các dự án không đủ điều kiện áp dụng điều khoản chuyển tiếp để hưởng mức miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian 50 năm theo các quy định ưu đãi cũ. Việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất buộc phải căn cứ theo các quy định hiện hành đối với thời gian ưu đãi còn lại kể từ mốc nộp hồ sơ hợp lệ.

Thanh tra tỉnh kiến nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân. Ảnh: Ngọc Hưng.

Trên cơ sở các vi phạm được làm rõ, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý. Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thành việc nộp đầy đủ các khoản tiền thuê đất phát sinh vào ngân sách nhà nước, đồng thời phối hợp với các sở, ngành để rà soát, hoàn thiện toàn bộ thủ tục đất đai đúng pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp rà soát dứt điểm các vướng mắc về số liệu diện tích, sớm hoàn thành việc bàn giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án Đông Sơn, đồng thời cơ quan thuế các cấp tiếp tục đôn đốc, thu hồi đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, thiếu sót và chậm trễ trong công tác tham mưu, quản lý đất đai và xác định nghĩa vụ tài chính đã được chỉ ra.