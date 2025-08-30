Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9
GĐXH - Hưởng ứng Đại lễ Quốc Khánh 2/9, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang có chương trình giảm giá mạnh, trong đó nổi bật là những mặt hàng quần áo trẻ em.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 (kéo dài 4 ngày từ 30/8 – 2/9). Đây là dịp để người dân sum họp, du lịch, vui chơi giải trí. Nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, đặc biệt nhóm sản phẩm cho tiệc gia đình, dã ngoại và du lịch, dự báo tăng mạnh.
Nhân dịp này, nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại cũng đang được diễn ra kích cầu cũng như phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Từ 21/8 – 3/9, Aeon Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn "Sale tưng bừng, mừng đại lễ" mang đến mức giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang.
Tại các gian hàng thời trang trẻ em, thuộc trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, hàng ngàn sản phẩm đang được giảm giá sâu, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và các em nhỏ.
Các sản phẩm từ quần áo, giày dép, mũ, cặp xách cho đến bỉm, sữa... đồng loạt giảm giá. Bên cạnh những bộ trang phục hè – thu với nhiều kiểu dáng, chất liệu, mẫu mã còn có những sản phẩm thời trang bắt trend "yêu nước" thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Những chiếc mũ, áo phông, áo dài được in, hoặc thêu hình cờ đỏ, sao vàng, hoặc các dòng chữ khẩu hiệu : "Việt Nam", "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", "Người Việt Nam", "Tôi yêu Việt Nam"...
Chị Tươi sinh sống tại Ngã Tư Sở, Hà Nội đã đưa 2 cô con gái đi mua sắm, chị cho biết: "Tôi chọn mua các mẫu áo Tổ Quốc, bên cạnh đó mua túi, mũ cho các con, bọn trẻ đều rất thích, tôi thấy giá cả hợp lý nên khá ưng ý."
Bé Trâm Anh, con gái chị Tươi phấn khích, cho biết: "Con rất thích được mẹ cho đi mua áo đỏ sao vàng, cờ đỏ sao vàng, mũ đỏ sao vàng".
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, AEON điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các trung tâm mở cửa từ 8:00 – 22:30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam, mở cửa từ 8:00 hoặc 9:00 đến 22:00 hoặc 22:30 từ ngày 30/8 – 2/9.
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 48 phút trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 30/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
Ly giữ nhiệt Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chứa đựng tinh thần dân tộc không chỉ trong những chi tiết giàu tính biểu tượng mà còn trong những cam kết vì sức khỏe người Việt.
Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt NamXu hướng - 1 ngày trước
Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua con cá rô phi của Việt Nam.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vì sao nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người tin dùng suốt hơn 2 thập kỷ qua?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Thị trường nước giải khát hiện nay, phân khúc nước tăng lực có vài chục thương hiệu lớn nhỏ khác nhau. Mỗi thương hiệu có cách riêng để chinh phục người tiêu dùng. Tuy nhiên ngoài Number 1, ít có sản phẩm nào công khai công nghệ, quy trình sản xuất, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, phát triển bền vững.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.
Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.
Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.