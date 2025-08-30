Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 (kéo dài 4 ngày từ 30/8 – 2/9). Đây là dịp để người dân sum họp, du lịch, vui chơi giải trí. Nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, đặc biệt nhóm sản phẩm cho tiệc gia đình, dã ngoại và du lịch, dự báo tăng mạnh.

Nhân dịp này, nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại cũng đang được diễn ra kích cầu cũng như phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Từ 21/8 – 3/9, Aeon Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn "Sale tưng bừng, mừng đại lễ" mang đến mức giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang.

Tại các gian hàng thời trang trẻ em, thuộc trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, hàng ngàn sản phẩm đang được giảm giá sâu, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và các em nhỏ.

Các sản phẩm từ quần áo, giày dép, mũ, cặp xách cho đến bỉm, sữa... đồng loạt giảm giá. Bên cạnh những bộ trang phục hè – thu với nhiều kiểu dáng, chất liệu, mẫu mã còn có những sản phẩm thời trang bắt trend "yêu nước" thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Những chiếc mũ, áo phông, áo dài được in, hoặc thêu hình cờ đỏ, sao vàng, hoặc các dòng chữ khẩu hiệu : "Việt Nam", "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", "Người Việt Nam", "Tôi yêu Việt Nam"...

Chị Tươi sinh sống tại Ngã Tư Sở, Hà Nội đã đưa 2 cô con gái đi mua sắm, chị cho biết: "Tôi chọn mua các mẫu áo Tổ Quốc, bên cạnh đó mua túi, mũ cho các con, bọn trẻ đều rất thích, tôi thấy giá cả hợp lý nên khá ưng ý."

Bé Trâm Anh, con gái chị Tươi phấn khích, cho biết: "Con rất thích được mẹ cho đi mua áo đỏ sao vàng, cờ đỏ sao vàng, mũ đỏ sao vàng".

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, AEON điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các trung tâm mở cửa từ 8:00 – 22:30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam, mở cửa từ 8:00 hoặc 9:00 đến 22:00 hoặc 22:30 từ ngày 30/8 – 2/9.

