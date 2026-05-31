Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Ngày 31/5, ghi nhận của phóng viên tại bên ngoài các điểm thi, những cái ôm, những nụ cười và ánh mắt nhẹ nhõm xuất hiện ngay khi cánh cổng trường mở ra.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), dòng thí sinh nối nhau bước ra với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều em cho biết đề thi năm nay vừa sức, giúp các em tự tin hoàn thành bài làm sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng.

Vừa rời khỏi phòng thi, em Phạm Bảo Ngọc không giấu được niềm vui. Theo Ngọc, kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước, nhưng việc hoàn thành kỳ thi đã là thành công lớn đối với bản thân sau quãng thời gian dài kiên trì học tập và rèn luyện.

Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

Không khí phấn khởi cũng hiện rõ trên gương mặt em Nguyễn Nhật Minh (phường Đống Đa). Ngay khi gặp bố mẹ đang chờ bên ngoài cổng trường, Minh hào hứng chia sẻ rằng em làm bài khá tốt và kỳ vọng đạt điểm cao ở môn Toán.

Đối với nam sinh này, kỳ thi chưa thực sự kết thúc bởi em sẽ tiếp tục bước vào kỳ thi các lớp chuyên trong những ngày tới.

Nếu học sinh là người trực tiếp trải qua áp lực phòng thi thì phụ huynh lại mang một nỗi lo khác suốt nhiều tháng đồng hành cùng con. Bởi vậy, khi con bước ra với nụ cười trên môi, nhiều bậc cha mẹ cũng cảm thấy như vừa trút được gánh nặng.

Chị Thu Hương, có con dự thi năm nay, cho biết cả gia đình đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày ngay trong tuần tới. Đây không chỉ là phần thưởng dành cho con sau những ngày miệt mài học tập mà còn là dịp để cả nhà cùng thư giãn sau quãng thời gian căng thẳng.

Đối với những thí sinh không đăng ký thi chuyên, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay đã chính thức khép lại.

Sau kỳ thi, nhiều học sinh cũng bắt đầu nghĩ tới những dự định đã phải tạm gác lại suốt năm học. Người muốn đi du lịch, người dự định học thêm kỹ năng mới, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Sau nhiều tháng chạy đua với sách vở và các kỳ thi thử, khoảng thời gian nghỉ hè trước mắt được xem là cơ hội để các em cân bằng lại tinh thần và tái tạo năng lượng.

Dù kết quả ra sao, các em đều đã hoàn thành một dấu mốc quan trọng trên hành trình học tập của mình.

Phía sau cánh cổng trường, vòng tay của gia đình vẫn luôn rộng mở, sẵn sàng đón các em trở về sau một kỳ thi đáng nhớ.

Những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm động viên của người thân, sự cổ vũ từ các tình nguyện viên đã tạo nên bức tranh đầy cảm xúc trong ngày cuối cùng của kỳ thi.

Sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là những con số điểm thi, mà còn là sự trưởng thành của các sĩ tử trước ngưỡng cửa bước vào bậc học mới.