Hà Nội sẽ áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù cho các hộ nằm trong Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

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Hà Nội: Ngành y tế thực hiện mục tiêu 'kép', vừa đảm bảo an sinh, vừa đóng góp tăng trưởng kinh tế GĐXH - Ngày 4/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND Thành phố.

Theo đó, Thành phố Hà Nội áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho các hộ gia đình bị thu hồi đất, di dời, với nguyên tắc tạo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và hoàn thành bố trí chỗ ở mới trước khi thực hiện thu hồi đất.

Mức bồi thường đất bằng 2 lần và các khoản hỗ trợ vượt trội

Theo báo cáo Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000), chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù của dự án được xây dựng dựa trên Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 254/2025/QH15, Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố và Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Về bồi thường đất: Mức bồi thường bằng tiền áp dụng gấp 2 lần so với quy định chung đối với đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đủ điều kiện pháp lý.

Về đất ở: Thành phố áp dụng cho hộ có quyết định giao/cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc đủ điều kiện cấp); đất sử dụng ổn định, có vi phạm pháp luật trước ngày 1/7/2014.

Để triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố Hà Nội xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nội dung trọng tâm cần thực hiện đồng bộ.

Đất nông nghiệp: Áp dụng cho đất có/đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; đất nông nghiệp sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 nhưng không đủ điều kiện cấp chứng nhận.

Đất phi nông nghiệp: Áp dụng đối với tổ chức được giao hoặc thuê đất trả tiền một lần.

Về bồi thường tài sản: Công trình, nhà cửa, tài sản, chi phí đầu tư còn lại vào đất, thiệt hại cây trồng, vật nuôi thực hiện theo Luật Đất đai và Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND.

Về các chính sách hỗ trợ, Thành phố hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất - kinh doanh, di dời vật nuôi, tháo dỡ công trình theo Điều 108 Luật Đất đai 2024.

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp.

Trường hợp bồi thường về đất không đủ để mua suất tái định cư tối thiểu, Nhà nước hỗ trợ kinh phí chênh lệch để đủ mua.

Áp dụng thêm 4 biện pháp hỗ trợ theo Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND và 2 biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND.

Bố trí chỗ ở mới trước khi thu hồi đất, ưu tiên tái định cư tại chỗ

Thành phố đặt ra nguyên tắc nhất quán: chỉ di dời, giải phóng mặt bằng khi đã bố trí nơi ở mới cho người dân. Việc bố trí tái định cư được định hướng đa dạng hóa địa điểm và loại hình (đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội), ưu tiên tối đa duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng.

Thứ tự ưu tiên tái định cư được triển khai như sau:

Tại chỗ: Ưu tiên ngay trên cùng địa bàn xã, phường (chuyển người dân từ ngoài bãi sông vào phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn).

Khu vực lân cận: Khi quỹ đất tại chỗ không đủ, thành phố bố trí ở khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý để thuận tiện cho việc làm, học tập, sinh hoạt.

Khu định cư tập trung & Khu đô thị đa mục tiêu: Bố trí vào các khu vực đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ (trường học, y tế, chợ, không gian cộng đồng).

Chính sách tách hộ: Gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng đủ điều kiện tách hộ theo quy định sẽ được xem xét bổ sung thêm suất tái định cư cho từng hộ.

Trường hợp không đủ điều kiện bồi thường: Nếu hộ dân không còn nhà ở/nơi ở khác trên địa bàn thì vẫn được tái định cư; trường hợp còn nhà ở/đất ở khác nhưng diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu tách thửa cũng được xét tái định cư.

Chuẩn bị 265ha đất tại chỗ và hàng loạt khu đô thị tái định cư lớn

Để phục vụ dự án, Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại các địa bàn và khu vực lân cận:

Xã Mê Linh (~72ha); xã Nam Phù (~72ha); xã Bát Tràng (~35ha); xã Vĩnh Thanh & Đông Anh (~30ha); xã Hồng Vân (~23ha); phường Thượng Cát & Đông Ngạc (~12ha); xã Ô Diên (~11ha); phường Yên Sở (~10ha).

Thành phố đặt ra nguyên tắc nhất quán: chỉ di dời, giải phóng mặt bằng khi đã bố trí nơi ở mới cho người dân. Việc bố trí tái định cư được định hướng đa dạng hóa địa điểm và loại hình (đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội), ưu tiên tối đa duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng.

Đối với các địa bàn không có quỹ đất phía trong đê (Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên), người dân sẽ được bố trí vào các khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn:

Khu đô thị Thư Lâm - Đông Anh (736,84ha): Dự kiến phục vụ khoảng 9.000 lô đất thấp tầng và 23.000 căn hộ chung cư/nhà ở xã hội. Bàn giao đất thấp tầng muộn nhất quý II-2027, nhà cao tầng muộn nhất quý IV-2029.

Khu đô thị Bắc Thăng Long - Urban City (474ha): Cung cấp khoảng 5.000 lô đất thấp tầng và 5.000–10.000 căn hộ; hoàn thành hạ tầng kỹ thuật muộn nhất quý II-2028, hoàn thành dự án năm 2030.

Khu đô thị Lĩnh Nam (169,5ha): Bố trí khoảng 20.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội, hoàn thành chậm nhất quý I-2030.

Khu đô thị Bồ Đề - Long Biên - Bát Tràng (270,68ha): Bố trí khoảng 10.500 căn hộ, hoàn thành năm 2030.

Các Khu định cư tập trung Long Biên - Bồ Đề (201ha, ~25.000 căn hộ) và Lĩnh Nam (101ha, ~20.500 căn hộ): Dự kiến hoàn thành đầu tư chậm nhất quý I-2030.

Hỗ trợ di dời 109.000 ngôi mộ và công khai minh bạch chính sách

Đối với công tác di dời khoảng 109.000 ngôi mộ phục vụ dự án, UBND thành phố chỉ đạo tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các nghĩa trang tập trung như Yên Kỳ, Thanh Tước, Chuyên Mỹ. Khả năng tiếp nhận dự kiến đạt khoảng 116.000 ngôi mộ đến năm 2027 và 330.000 ngôi mộ đến năm 2035.

Thành phố khẳng định toàn bộ quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được công bố công khai đầy đủ để nhân dân biết và đồng thuận.

Đồng thời, thành phố tiến hành giải phóng mặt bằng ngay đối với đất công, đất nông nghiệp và các khu vực đủ điều kiện thu hồi hoặc người dân tự nguyện di dời ngay nhằm đảm bảo tiến độ chung của Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

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