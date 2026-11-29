Hà Nội yêu cầu lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội GĐXH - Triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương lồng ghép nội dung ứng phó thiên tai vào quy hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội và phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị.

Đáng chú ý, thành phố cũng chỉ đạo ngành giáo dục và các gia đình ký cam kết, quản lý chặt chẽ việc học sinh sử dụng xe gắn máy dưới 50cm3 và xe đạp điện.

Thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6594/UBND-ĐT với nhiều giải pháp đồng bộ từ ứng dụng công nghệ đến siết chặt kỷ cương tại các nhà trường và khu dân cư.

Chuyển đổi sang cảnh báo, xử phạt "nguội" tự động bằng AI

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Công an thành phố được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông". Trọng tâm của đề án là mở rộng độ phủ sóng của hệ thống camera giám sát thông minh (AI), kết nối đồng bộ dữ liệu để chuyển đổi phương thức làm việc từ phát hiện thủ công sang cảnh báo và xử phạt "nguội" tự động.

Hệ thống dữ liệu dùng chung về đăng ký xe, xử lý vi phạm và tai nạn giao thông sẽ được chia sẻ liên thông giữa Công an thành phố với Sở Xây dựng, Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Nhằm bảo vệ an toàn cho lứa tuổi học đường, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phân luồng giao thông, tiếp tục nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Song song với công nghệ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an cấp xã sẽ tăng cường tuần tra, tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc như: Vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ sai quy định;

Xe tải chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng và các vi phạm trật tự đô thị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

100% trường học ký cam kết với phụ huynh, siết chặt quản lý xe dưới 50cc

Nhằm bảo vệ an toàn cho lứa tuổi học đường, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phân luồng giao thông, tiếp tục nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Đặc biệt, 100% trường học phải tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Đối với học sinh điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3, xe máy điện và xe đạp điện, nhà trường sẽ phối hợp với lực lượng công an quản lý chặt chẽ. Các em từ đủ 16 tuổi trở lên bắt buộc phải được giáo dục kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Để nâng cao ý thức cộng đồng, công tác tuyên truyền sẽ được đổi mới mạnh mẽ trên cả báo chí chính thống lẫn các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, YouTube...), kết hợp với sức lan tỏa của những người có ảnh hưởng (KOLs) trên không gian mạng.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường có trách nhiệm thường xuyên rà soát các "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn để đưa vào danh mục xử lý cấp bách; đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động thi công công trình gây cản trở giao thông hoặc làm hư hại hạ tầng đường bộ.