Hà Nội 'siết' an toàn vệ sinh lao động, kiểm soát chặt tai nạn lao động, công khai đơn vị vi phạm

Công khai vi phạm đơn vị để xảy ra tai nạn lao động

UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động, cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, tổn thất lớn về người và tài sản.

Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng các biện pháp, phê duyệt phương án an toàn lao động; công tác tuyên truyền, tập huấn an toàn vệ sinh lao động không thường xuyên liên tục, không sát với nhiệm vụ công việc của người lao động; công tác quản lý, kiểm định, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm.

Do đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh công tác tuyên truyền, phải thông báo công khai vi phạm của các đơn vị để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người trên các phương tiện thông tin để các tổ chức, cá nhân nhận thức về việc phải tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động;

Tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động được phóng viên ghi nhận tại Dự án D20 Cầu Giấy, phần thi công Ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

Các ngành nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: nồi hơi, thiết bị áp lực, thang máy, thiết bị nâng, các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động...;

Các đơn vị doanh nghiệp hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời, kịp thời điều tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, kiến nghị cơ quan công an khởi tố hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng vi phạm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động.

Sở Y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động quan trắc môi trường lao động; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đến nay, Dự án D20 Cầu Giấy vẫn tiếp tục chậm tiến độ với khoảng 30% phần còn lại của công trình. Các đá dăm đã được chất ngổn ngang tại Ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, gây cản trở và nguy hiểm cho người dân và hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Tổng cục Đường bộ.

Đối với Sở Xây dựng, bên cạnh việc tuyên truyền, phải thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt đối với các công trình, dự án trọng điểm, kiên quyết đình chỉ thi công các công trình xây dựng không đảm bảo an toàn cho người lao động và các khu vực lân cận;

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị thi công thực hiện không đúng theo quy định…

Sở Giao thông Vận tải giám sát an toàn lao động trong các công trình giao thông, các công trình thi công cầu, hầm giao thông trọng điểm; đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực đang thi công.

Yêu cầu các đơn vị rà soát khu vực đang thi công phải có các biện pháp, phương án cụ thể đảm bảo an toàn như rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, các hố sâu, hố ga trong mùa mưa bão... đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân tham gia giao thông; kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm hành lang an toàn giao thông và an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Tăng cường quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải như các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lắp đặt, sử dụng trên các phương tiện giao thông vận tải...

Tăng cường quản lý các cơ sở liên quan đến xăng, dầu, gas

Sở Công thương chủ trì tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo an toàn các cơ sở kinh doanh xăng dầu, kho tảng hóa chất nguy hiểm, các cơ sở kinh doanh sang chiết nạp gas, cửa hàng kinh doanh gas, đặc biệt các cơ sở quản lý vật liệu nổ công nghiệp;

An toàn sử dụng điện trong mùa nắng nóng nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, người dân và các cơ sở liền kề.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường quản lý an toàn lao động trong các công trình xây dựng nông nghiệp nông thôn, các công trình cải tạo các tuyển đê, nạo vét bờ sông, suối; đảm bảo an toàn tại các khu vực đang thi công.

Yêu cầu các đơn vị rà soát khu vực đang thi công phải có các biện pháp đảm bảo an toàn như rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, các hố sâu, hố ga, taluy trong mùa mưa bão...;

Kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm hành lang an toàn đê điều, kênh mương trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân tham giao thông và khu vực liền kề;

Tăng cường quản lý các máy, thiết bị, vật tự, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, công trình thủy lợi, đê điều...

