Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)

Chủ nhật, 16:22 04/01/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng đột biến của người dân và tránh nguy cơ "vỡ trận" tại các cửa ngõ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông và Công an Thành phố đã chính thức chốt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời.

Theo đó, bắt đầu từ 12h00 trưa nay đến 24h00 ngày 4/1/2026, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao. Phạm vi lệnh cấm được áp dụng cho cả hai chiều, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ).

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1) - Ảnh 1.

Từ 12h00 trưa nay, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Để đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa không bị đứt gãy trong thời gian cấm đường, phương án phân luồng từ xa đã được thiết lập chi tiết cho từng hướng di chuyển.

Cụ thể, đối với các phương tiện cần di chuyển từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại, các tài xế sẽ được hướng dẫn lưu thông qua nút giao Láng – Hòa Lạc vào Quốc lộ 21A, sau đó qua Quốc lộ 1A và đường tỉnh 494 để kết nối với nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ).

Trong khi đó, với luồng phương tiện từ cao tốc Pháp Vân muốn đi sang hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (5B), Quốc lộ 5 cũ hoặc đi Bắc Giang, lộ trình thay thế sẽ bắt đầu từ nút giao Liêm Tuyền qua Quốc lộ 21B và đường tỉnh 499.

Từ đây, các xe sẽ đi vào cao tốc Thái Bình – Hưng Yên, sau đó nhập vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ để tiếp tục hành trình, tránh đi xuyên qua khu vực Vành đai 3 đang quá tải.

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1) - Ảnh 2.

Đường Vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm TP Hà Nội là một trong những tuyến đường huyết mạch, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đối với các hướng di chuyển từ phía Bắc và Tây Bắc như cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Quốc lộ 32 muốn đi về phía Đông hoặc Bắc Giang, cơ quan chức năng khuyến khích áp dụng phương án phân luồng từ xa.

Thay vì đi vào trung tâm, các phương tiện nên di chuyển qua cầu Vĩnh Thịnh, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2A hoặc sử dụng tuyến Quốc lộ 18 và đường Võ Văn Kiệt để giảm tải áp lực cho cầu Thăng Long và nút giao Mai Dịch.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp vận tải cần chủ động cập nhật lộ trình, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hệ thống biển báo và lực lượng chức năng ứng trực trên đường, góp phần giúp giao thông Thủ đô được thông suốt trong ngày cao điểm này.

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI "tóm gọn" ngày 2/1Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sáng 15/10: Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong 3 ngày; Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

Tin sáng 15/10: Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong 3 ngày; Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Hà Nội cấm triệt để 54 tuyến phố, tạm cấm, hạn chế nhiều loại phương tiện từ 22h ngày 1/9 đến hết 13h ngày 2/9

Hà Nội cấm triệt để 54 tuyến phố, tạm cấm, hạn chế nhiều loại phương tiện từ 22h ngày 1/9 đến hết 13h ngày 2/9

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Cùng chuyên mục

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.

Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phố

Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phố

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên bị lực lượng CSGT xử phạt.

Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt

Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt

Thời sự - 11 giờ trước

Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.

Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều này

Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều này

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 2026, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Thời sự - 2 ngày trước

Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Thời sự - 2 ngày trước

Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.

Xem nhiều

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Thời sự

GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Thời sự
Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thời sự
Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Thời sự
Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top