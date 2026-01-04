Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)
GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng đột biến của người dân và tránh nguy cơ "vỡ trận" tại các cửa ngõ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông và Công an Thành phố đã chính thức chốt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời.
Theo đó, bắt đầu từ 12h00 trưa nay đến 24h00 ngày 4/1/2026, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao. Phạm vi lệnh cấm được áp dụng cho cả hai chiều, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ).
Để đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa không bị đứt gãy trong thời gian cấm đường, phương án phân luồng từ xa đã được thiết lập chi tiết cho từng hướng di chuyển.
Cụ thể, đối với các phương tiện cần di chuyển từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại, các tài xế sẽ được hướng dẫn lưu thông qua nút giao Láng – Hòa Lạc vào Quốc lộ 21A, sau đó qua Quốc lộ 1A và đường tỉnh 494 để kết nối với nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ).
Trong khi đó, với luồng phương tiện từ cao tốc Pháp Vân muốn đi sang hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (5B), Quốc lộ 5 cũ hoặc đi Bắc Giang, lộ trình thay thế sẽ bắt đầu từ nút giao Liêm Tuyền qua Quốc lộ 21B và đường tỉnh 499.
Từ đây, các xe sẽ đi vào cao tốc Thái Bình – Hưng Yên, sau đó nhập vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ để tiếp tục hành trình, tránh đi xuyên qua khu vực Vành đai 3 đang quá tải.
Đối với các hướng di chuyển từ phía Bắc và Tây Bắc như cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Quốc lộ 32 muốn đi về phía Đông hoặc Bắc Giang, cơ quan chức năng khuyến khích áp dụng phương án phân luồng từ xa.
Thay vì đi vào trung tâm, các phương tiện nên di chuyển qua cầu Vĩnh Thịnh, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2A hoặc sử dụng tuyến Quốc lộ 18 và đường Võ Văn Kiệt để giảm tải áp lực cho cầu Thăng Long và nút giao Mai Dịch.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp vận tải cần chủ động cập nhật lộ trình, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hệ thống biển báo và lực lượng chức năng ứng trực trên đường, góp phần giúp giao thông Thủ đô được thông suốt trong ngày cao điểm này.
GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.
GĐXH - Điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên bị lực lượng CSGT xử phạt.
Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.
GĐXH - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 2026, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).
GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.
GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.
