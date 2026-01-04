Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng đột biến của người dân và tránh nguy cơ "vỡ trận" tại các cửa ngõ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông và Công an Thành phố đã chính thức chốt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời.

Theo đó, bắt đầu từ 12h00 trưa nay đến 24h00 ngày 4/1/2026, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao. Phạm vi lệnh cấm được áp dụng cho cả hai chiều, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ).

Để đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa không bị đứt gãy trong thời gian cấm đường, phương án phân luồng từ xa đã được thiết lập chi tiết cho từng hướng di chuyển.

Cụ thể, đối với các phương tiện cần di chuyển từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại, các tài xế sẽ được hướng dẫn lưu thông qua nút giao Láng – Hòa Lạc vào Quốc lộ 21A, sau đó qua Quốc lộ 1A và đường tỉnh 494 để kết nối với nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ).

Trong khi đó, với luồng phương tiện từ cao tốc Pháp Vân muốn đi sang hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (5B), Quốc lộ 5 cũ hoặc đi Bắc Giang, lộ trình thay thế sẽ bắt đầu từ nút giao Liêm Tuyền qua Quốc lộ 21B và đường tỉnh 499.

Từ đây, các xe sẽ đi vào cao tốc Thái Bình – Hưng Yên, sau đó nhập vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ để tiếp tục hành trình, tránh đi xuyên qua khu vực Vành đai 3 đang quá tải.

Đường Vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm TP Hà Nội là một trong những tuyến đường huyết mạch, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đối với các hướng di chuyển từ phía Bắc và Tây Bắc như cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Quốc lộ 32 muốn đi về phía Đông hoặc Bắc Giang, cơ quan chức năng khuyến khích áp dụng phương án phân luồng từ xa.

Thay vì đi vào trung tâm, các phương tiện nên di chuyển qua cầu Vĩnh Thịnh, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2A hoặc sử dụng tuyến Quốc lộ 18 và đường Võ Văn Kiệt để giảm tải áp lực cho cầu Thăng Long và nút giao Mai Dịch.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp vận tải cần chủ động cập nhật lộ trình, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hệ thống biển báo và lực lượng chức năng ứng trực trên đường, góp phần giúp giao thông Thủ đô được thông suốt trong ngày cao điểm này.