Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

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GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện nhiều địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ.

Vào ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đồng thời 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh. Các cơ sở này do Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1992, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, TP Hà Nội) làm chủ.

Hà Nội khởi tố chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo giả mạo xuất xứ nước ngòai - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tang vật vi phạm, bao gồm: 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm cùng nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính.

Kết quả xác minh cho thấy, Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và La Phù - Hà Nội, sau đó đưa về các địa điểm quản lý để phân loại, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm. 

Hà Nội khởi tố chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo giả mạo xuất xứ nước ngòai - Ảnh 2.
Hà Nội khởi tố chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo giả mạo xuất xứ nước ngòai - Ảnh 3.

Một số loại hàng hóa giả mạo được phát hiện. Ảnh: CAHN

Đối tượng sau đó tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia… trong khi thực tế hàng hóa được thu mua và đóng gói tại Việt Nam.

Căn cứ theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hoạt động gia công, san chia, đóng gói được tính là sản xuất; hàng hóa giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói được xác định là hàng giả.

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Đối tượng Nguyễn Quang Đạt (đeo khẩu trang) tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Kết quả kiểm tra mã vạch trên bao bì khẳng định đây là mã vạch nước ngoài. Tổng số hàng hóa thành phẩm liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm là 2.110 thùng (tương đương khoảng 19,3 tấn), với tổng giá trị định giá lên tới 1.122.504.000 đồng.

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Hà Nội khởi tố chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo giả mạo xuất xứ nước ngòai - Ảnh 5.Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas từ Hải Phòng về Hà Nội giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn

GĐXH - Đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh tại xã Nam Phù và các khu vực lân cận, lực lượng Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Quản lý thị trường đã lật tẩy "lò" san chiết gas giả tinh vi, thu giữ số lượng lớn bình gas nhái các thương hiệu nổi tiếng.

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